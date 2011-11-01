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۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

336 عنوان کتاب در مشهد منتشر شد

336 عنوان کتاب در مشهد منتشر شد

مشهد- خبرگزاری مهر: 336 عنوان کتاب با بیش از یک میلیون و 555 هزار نسخه توسط مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی طی شش ماه نخست سال جاری چاپ و منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی عصرسه شنبه به خبرنگاران گفت: از336 عنوان کتاب منتشر شده 149 عنوان کتاب توسط  انتشارات به‌ نشر چاپ و منتشر شده است.

محمود رضا برازش گفت: این کتاب‌ها در موضوعات مختلف، دین و مذهب، کودک و نوجوان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، زبان، ادبیات، علوم اجتماعیو هنر به چاپ رسیده است.

وی افزود: این کتاب‌ها در قطع‌های‌ مختلف، وزیری، خشتی، رحلی، پالتویی، وزیری کوتاه و رقعی و جیبی چاپ شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد کتاب منتشر شده 33 عنوان کتاب  چاپ اول  و  303 عنوان  کتاب چاپ مجدد است.

لازم به ذکر است مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی (بهنشر) با انتشار هزاران عنوان کتاب نقش برجستهای در اعتلای صنعت چاپ و نشر در شرق کشور دارد.

کد مطلب 1449879

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