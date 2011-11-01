به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اعلام این خبر گفت: طرح جمع‌آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب شهر مقدس قم از سال 69 با اجرای طرح اضطراری آغاز و با اجرای طرح جامع دنبال شد.



مهندس عبدالحمید‌توکلی‌بینا حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی، استفاده از پساب فاضلاب و ارتقای شاخص‌های سلامتی و بهداشتی شهروندان را از جمله اهداف اجرای طرح جمع‌آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی ‌فاضلاب برشمرد و گفت: با نصب تدریجی انشعابات فاضلاب طی سال‌های گذشته، جمعیت تحت پوشش و بهره‌مند از تاسیسات بهداشتی طرح فاضلاب قم به حدود 25 درصد در پایان سال 1389 رسیده است.



وی پیش‌بینی کرد: با توجه به رشد جمعیت و توسعه روزافزون کلان شهر قم، تا سال 1415 و با اجرای کامل طرح جامع جمع‌آوری و انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب قم، جمعیت تحت پوشش و بهره‌مند از این تاسیسات به حدود یک و نیم میلیون نفر توسعه یابد.



وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به منظور تخصیص اعتبارات 70 میلیون یورویی از سوی بانک توسعه اسلامی برای اجرای شبکه جمع آوری و انتقال و تصفیه‌ بهداشتی فاضلاب شهر قم گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم با استفاده از این تسهیلات، در راستای تسریع در عملیات اجرائی شبکه‌های فاضلاب به ویژه در مناطق اولویت‌دار از جمله منطقه دو شهری قم که با مشکلات زیست محیطی مواجه هستند گام‌های بلندی برداریم.



مدیرعامل آبفای قم شبکه جمع‌آوری فاضلاب، خط اصلی شمالی و خط انتقال فاضلاب و مدول دوم تصفیه خانه طرح جامع فاضلاب قم را از طرح‌های بهره مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی ذکر کرد و با بیان اینکه مدت زمان اجرای این پروژه‌ها 30 ماه پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: با پایان این طرح 137 هزار و 400 نفر تحت پوشش و بهره‌مند از تاسیسات بهداشتی فاضلاب خواهند شد.