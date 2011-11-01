شواهد تازه از زنده بودن موسی صدر/ تصویر نحوه تصاحب انگلیسی باغ قلهک

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه 10 آبان ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

علی پروین:شیث و نصرتی را دار بزنید تا راحت شوید

علی پروین مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با نامناسب دانستن رفتار دو بازیکن پرسپولیس در بازی با داماش گیلان به خبرگزاری فارس گفت : من این کار را محکوم می‌کنم. کار خوبی نبود اما چرا این مسئله را ریشه‌یابی نمی‌کنید؟ این دو بازیکن جوان هستند و با استرس بالا در این فشاری که الان روی پرسپولیس است مقابل داماش قرار گرفتند. بعد از گل هم ذوق و شوق داشتند و می‌خواستند شادی کنند و این اتفاق افتاد. باز هم می‌گویم کار خوبی نبود، نیست و نخواهد بود اما ما دنبال چه کاری هستیم؟ آقایان پس از این اتفاق به جای اینکه دست این دو بچه را بگیرند و با آنها صحبت کنند به آنها اعلام می‌کنند که تا آخر عمر محروم هستند. قضاوت‌های ناعادلانه می‌کند و به هر طریقی به دنبال حرف زدن و نابود کردن این دو بچه هستند. اصلا بیایید یکدفعه این دو بچه را دار بزنید خیالتان راحت شود .

بی‌بی‌سی: انگلیس سند دارد!

به گزارش جهان نیوز بی بی سی رسانه دولتی انگلیس درخواست مردم و مسئولان ایران برای باز پس گیری باغ تصرف شده قلهک را به درخواست کسانی که "عده‌ای از هواداران حکومت" نامید، کاهش داده و بیان کرده است: عده ای از هواداران حکومت ایران چند سالی است که می گویند مالکیت انگلیس بر این باغ قانونی نیست اما بریتانیا گفته اسنادی دارد که مالکیتش را ثابت می کند. این تلویزیون همچنین از قول سخنگوی سفارت انگلیس در تهران هم گفته است که بریتانیا در مورد مالکیت خود بر باغ قلهک تردید ندارد.

تصویر نحوه تصاحب باغ قلهک توسط انگلیس



تهران امروز نموداری تاریخی از نحوه تصاحب باغ قلهک توسط سفارت انگلیس در ایران منتشر کرد:

دهقان ارتباط خودوفرزندش با "آریا" راتکذیب کرد

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن تکذیب ارتباط خود و فرزندش با گروه آریا ، گفت: واقعیت این است که در این دوره مجلس شورای اسلامی چند نماینده با عنوان "دهقان" حضور دارند، که به هیچکدام از این افراد در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر اتهامی متوجه نیست؛ اما فردی به نام دهقان از استان لرستان در خصوص این پرونده دستگیر شده است که رابطه نسبی به یکی از نمایندگان همین استان دارد. وی افزود: بنده اصلا پسر بزرگ ندارم که دستگیر شده باشد؛ من یک پسر ۳ ساله دارم که او هم مثل خودم گروه امیر منصور آریا را ندیده است.

واکنش الهام به طرح سوال از احمدی نژاد

غلامحسین الهام عضو جبهه پایداری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در واکنش به اعلام وصول شدن طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، گفت: نفس سوال از رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و این امر حق نمایندگان است، اما آنچه که حائز اهمیت است این است که آیا این سؤالات ضرورت دارد یانه؟ الهام در ادامه تصریح کرد : طرح سوال از رئیس جمهور ناشی از کینه ورزی‌های سیاسی و یک اشتباه بزرگ سیاسی و غیر قابل قبول از سوی نمایندگان است!

شواهد تازه از زنده بودن امام موسی صدر

محسن کمالیان از کارشناسان و افراد پیگیر موضوع ربایش امام موسی صدر به سایت خبری مشرق گفت: چند مقام سابق رژیم قذافی که از او جدا شدند چند هفته پیش از طریق یک دولت غربی به مقامات لبنان و خانواده امام صدر اطلاع دادند که ایشان زنده است و شخصی در شهر سرت که نشانی و مشخصات او را نیز داده‌اند از محل نگهداری امام صدر خبر دارد.

زاکانی:انتساب جبهه پایداری به جریان انحرافی جفا است

به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات درباره رابطه جبهه پایداری و گروه انحرافی گفت : این مسئله آشکار است که در جبهه پایداری با جریان انحرافی موضع دارند و حمایت اعضای این جبهه از بخش خدمتگزار دولت است.بنده انتصاب جبهه پایداری را به جریان انحرافی یک جفا می‌دانم.

ازدواج غم انگیز دختر8 ساله با پسر12ساله

سایت خبری جهان نوشت : یکی از غم انگیز‌ترین ازدواج‌های جهان در لبنان برگزار شد. در این مراسم ازدواج، خلود دختر ۸ ساله که سال‌هاست مبتلا به سرطان است با کریم دوست 12ساله بیمارش ازدواج کرد. این مراسم در حقیقت بزرگ‌ترین آرزوی خلود بود او همیشه به دوستان و خانواده‌اش می‌گفت دوست دارد قبل از مرگش لباس سفید عروسی به تن کند.