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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۸

فروزنده در گفتگو با مهر:

رای اعتماد مجلس به حسینی افتخار نظام است/ دولت آماده اصلاحات است

رای اعتماد مجلس به حسینی افتخار نظام است/ دولت آماده اصلاحات است

معاون توسعه نیروی انسانی رئیس جمهور در خصوص رای اعتماد مجدد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رای اعتماد افتخاری برای نظام است گفت: دولت با توجه به شرایط موجود خود را برای اصلاحات آماده کرده است.

لطف الله فرونده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای اعتماد مجدد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه مجلس با رویکردی پویا و در عین حال با توجه به مصالح ملی و جهانی وارد صحنه شد و دولت نیز لبیک گفت.

فروزنده در ادامه افزود: امروز عزم جدی دولت و مجلس را شاهد بودیم.

معاون توسعه نیروی انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس باید با فساد به صورت ریشه ای برخورد کنند، گفت: شرایط فعلی بوجود آمده را باید به فرصت تبدیل کرد و با صحبت های روسای قوا و وزیر اقتصاد در جلسه استیضاح امید آن می رود که مبارزه جدی با فساد در آینده اتفاق ببیفتد.

وی در خصوص مهلت مجلس به وزیر اقتصاد برای جبران سهل انگاری خود در خصوص فساد بانکی اخیر گفت: دولت به طور جدی با فساد اقتصادی مبارزه خواهد کرد و در برنامه تحول هم موضوع اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی آمده است و دولت با توجه به شرایط موجود خود را برای این اصلاحات آماده کرده است.

فروزنده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شاهد استعفا یا برکناری برخی معاونان وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی در آینده خواهیم بود گفت: اطلاعی از برکناری یا استعفا ندارم.

کد مطلب 1449895

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