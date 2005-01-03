هنوز ميانجي براي بحث مذاكرات بين خودمان و آمريكا انتخاب نكرده ‌ايم// برگزاري اجلاس اردن دخالت در امور عراق است ؛ ضرورتي براي شركت وزير امورخارجه نمي بينيم

:به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره مسائلي كه ميان دستگاه قضايي و كميسيون اصل نود مجلس بوجود آمده و نام وزارت اطلاعات نيز مطرح شده است گفت: وزارت اطلاعات از ابتدا در جريان پرونده بوده و اقدامات تحقيقاتي لازم را انجام داده و چون در دستگاه قضائي اين مسئله جريان دارد دولت از هرگونه اظهار نظري خودداري مي كند.

وي اضافه كرد: آقاي يونسي اعلام كرد كه وزارت اطلاعات آماده است همه جزييات مربوط به پرونده دعوايى بين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و كميسيون اصل 90 را در مورد اقدامات خودسرانه بطور كامل در اختيار نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بگذارد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر روابط ايران و اردن و شركت نكردن خرازي در نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق (اجلاس امان) گفت: ما به دلايلي خاص نيازي به حضور وزير امور خارجه كشورمان در اين اجلاس نديديم زيرا كه اساسا نمي دانيم در زمان انتخابات عراق آيا اين مسائل و برگزاري اين نشستها دخالت در عراق محسوب مي شود كه به نظر ما اين اجلاس شبهه دخالت در امور عراق را دارد.

رمضان زاده دخالت درعراق را از سوي كساني دانست كه بعضي از احزاب حزب بعث را دعوت كردند، جلسه گذاشتند و انتظار دارند كه نظام سلطنتي هم‌ خانواده خودشان در عراق حاكم شود. سخنگوي دولت گفت: روابط ايران و اردن در سطح مورد انتظار نيست و طبيعي است كساني‌ كه اظهارنظر غيرمتعارف در مورد روابط با ايران دارند، بايد از اين اظهارنظرها دست بردارند.

وي در خصوص مسائل عراق و اتهاماتي كه متوجه ايران شده است گفت: ما با همه گروههاي مطرح در عراق اعم از شيعيان، اهل سنت و كردهاي عراقي ارتباطات خوبي داريم و اين ارتباطات تاريخي است، در دوران فشارهايي كه بر مردم عراق از سوي رژيم بعث وارد مي ‌شد و برخي از همين كشورها نيز با بعثي ‌ها همراهي مي‌ كردند، ما در كنار همه‌ گروههاي عراقي بوديم و اين ارتباطات از قديم وجود داشته است ، از اين رو معتقديم برگزاري انتخابات آزاد در عراق بخش مهمي از مشكلات اين كشور را حل خواهد كرد و اين انتخابات امنيت ‌زا است و زمينه‌ رفع اشغال را به‌ وجود مي ‌آورد.

سخنگوي دولت در خصوص سرانجام بودجه سال 84 گفت: ما اعلام كرديم كه در مورد بودجه‌ كل كشور بر اساس مبلغ 350 هزار ميليارد ريال به جمع ‌بندي نهايي در دولت رسيديم و اميدواريم هفته‌ آينده آن را به مجلس تقديم كنيم، به دليل طرح مصوب در مجلس كه ما فكر مي ‌كنيم با توجه به جو حاكم در آنجا تمام جزئيات آن به تصويب خواهد رسيد، تجديد نظرهايي در وضعيت بودجه داشتيم كه به كاهش برخي بودجه‌ هاي عمراني كشور منجر شد و فكر مي‌ كنيم نتايج مضري براي اقتصاد در زمينه اشتغال و سرمايه‌ گذاري خواهد داشت.

وي در خصوص اختلاف ديدگاههاي مجلس و دولت در مسائل اقتصادي و راهكار دولت براي جلوگيري از افزايش اين اختلافات گفت: دو ديدگاه در اقتصاد كشور وجود دارد، از نظر دولت اقتصاد بايد برنامه‌ محور ، با توجه به استفاده از تجربيات گذشته باشد و از تمام تجربيات دانشمندان صاحب‌ نظر در علم اقتصاد اعم از داخلي و خارجي و همچنين استفاده از نظرات علمي تحقق‌ يافته‌ اقتصادي در جهان استفاده كند ، جهت ‌گيري اقتصاد ما بايد بر چند اصل مبتني باشد؛ رشد باثبات، سرمايه‌ گذاري براي اشتغال، كاهش تدريجي و برنامه ‌اي تورم، افزايش قدرت خريد مردم از طريق سرمايه ‌گذاري در امر توليد و زيربنا.

وي تصريح كرد: از نظر دولت اقتصاد يك علم است و مانند علوم ديگر داراي سازوكار خاص خود است كه دانشمندان اين علم بايد راجع به مسائل اقتصادي كلان تجزيه و تحليل كنند، اقتصاد را نبايد ابزاري براي مقاصد سياسي و آزمون و خطاي نظريه‌ ها به كار برد ضمن اينكه ما حاضر نيستيم طرحهاي اقتصادي را به عنوان مسكن به كار ببريم، بيماري هاي اقتصاد ايران به ترميم و معالجه درازمدت نياز دارد و نبايد از قرص مسكن براي درمان اين بيمارها استفاده كرد، چون اين مسكن‌ ها تنها به درد انتخابات مي‌ خورند.

رمضان ‌زاده اضافه كرد: نتيجه طرح هايي را كه فعلا مطرح شده، تشديد تورم به ضرر اقشار آسيب‌ پذير جامعه، ركود اقتصادي در كشور، گسترش بيكاري، افزايش شكافهاي درآمدي و فرار سرمايه از كشور مي‌ دانيم و اميدواريم كه به هر حال نگاه هاي عميق‌ تر به مسائل اقتصادي و فراتر از دستاوردهاي سياسي چند ماهه وجود داشته باشد و اميدواريم كه همه افراد جامعه، برنامه بلند مدت ارائه دهند نه طرحهاي كوتاه ‌مدت چند ماهه.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وزارت كشور در مقابل شوراي نگهبان در خصوص تاريخ برگزاري انتخابات گفت: تاريخ برگزاري انتخابات از نظر ما مسئله سياسي مهمي نيست ما يك نظر كارشناسي داشتيم كه برگزاري انتخابات در فصل امتحانات نباشدو اين مسئله اي نيست كه به عنوان عقب نشيني از آن ياد شود.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا وزارت اطلاعات طبق قانون مي‌ تواند زماني‌ كه پرونده ‌اي در مرحله‌ تحقيق به سر مي‌ برد اطلاعات و جزئيات آن پرونده را در اختيار مجلس قرار دهد گفت : دولت هر مسأله‌ اي را كه مجلس بخواهد در هر مرحله‌ اي كه باشد، مي ‌تواند به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

خبرنگاري از رمضان زاده پرسيد كه به سفارش وزارت امورخارجه آمريكا قرار است كنفرانس مطبوعاتي در امارات در خصوص انتخابات رياست جمهوري ايران برگزار شود كه نمايندگاني هم در آن شركت مي كنند كه وي از اين مسئله اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: ايران كشور بسيار مهمي در منطقه خاورميانه و حوزه عمومي خليج فارس مي باشد و همه دنيا به مسائل ايران بصورت ويژه نگاه مي كنند.

از رمضان زاده در خصوص اظهاراتي مبني بر بي ‌اعتنايي بخش‌ هايي از دولت نسبت به دستورات رييس‌ جمهور سوال شد كه وي در پاسخ گفت: نكته‌ مهم اين است كه همه دستورات آقاي رييس‌ جمهور در چارچوب قانون صادر مي‌ شود و ايشان در تمام دستورها اين امر را لحاظ كرده و به همه اعضاي دولت نيز گفته ‌اند كه اين‌ گونه است، همه دستگاهها موظف هستند اين دستورات را عملي كنند و موردي نداريم كه دستور رييس‌ جمهور با بي ‌توجهي روبه ‌رو شده باشد البته ممكن است از ناحيه فرد يا گروهي تقاضايي خدمت آقاي رييس‌ جمهور ارسال شود و ايشان از دستگاه مربوطه پي ‌گيري آن را بخواهد و دستگاه مربوطه نيز نظرات كارشناسي خود را به آقاي رييس‌ جمهور منعكس كند اما در هر صورت دستورات رييس‌ جمهور در تمام اجزاي دولت لازم‌ الاتباع است و اين‌چنين نيز بوده است.

سخنگوي دولت در خصوص انتقال آب كرج به تهران با اشاره به اينكه آلودگي‌ هاي پيش آمده وزارت نيرو را بر آن داشت تا طرحي را در دست اجرا قرار دهد گفت: طبيعتا در همه اجزاي آن از جمله حفظ محيط زيست و حفظ رودخانه رعايت خواهد شد و در اين زمينه شك نداريم كه اين طرح يا هيچ طرحي به ضرر اكوسيستم منطقه باشد.

رمضان زاده در خصوص مذاكرات ايران و افغانستان در راستاي جريان آب هيرمند گفت: مذاكرات با دولت افغانستان در مورد جريان آب هيرمند مطابق مقررات بين‌ المللي به خوبي در حال پيشرفت است و اميدواريم با توجه به اين ‌كه مشكلات خشكسالي در افغانستان در حال حل شدن است، مشكلي در اين زمينه نداشته باشيم.

سخنگوي دولت از اظهار نظر در مورد نظرات يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي مبني بر اين‌ كه دولت مسئول قتل‌هاي زنجيره اي است، و آقاي خاتمي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد، خودداري كرد اما درعين حال گفت: ما معمولا فكر مي‌ كنيم كه هر وقت وارد بحث‌ هاي قتل‌ هاي زنجيره اي مي‌شويم طرف‌ هايي كه اين بحث را شروع كرده ‌اند، بيشتر ضرر مي‌ كنند و مايل نيستيم خيلي به اين مساله دامن بزنيم. قتل‌هاي زنجيره‌ اي در حوزه دولت اتفاق افتاد و دولت با صراحت غده‌ اي را كه در درون خود داشت، كند و در اختيار ديگران قرار داد تا نسبت به مجازات آنها اقدام كنند، اما اين ‌كه اين مجازات درست انجام شده يا نه، در اختيار دولت نيست.

وي در خصوص سفر آتي رييس‌ جمهور به چند كشور آفريقايي گفت: آقاي خاتمي مطابق برنامه‌ اي كه در پاسخ به سفرهاي روساي جمهور برخي كشورهاي آفريقايي داشتند اين سفر را انجام خواهد داد و محور آن نيز طبيعتا گسترش روابط دوجانبه است.

سخنگوي دولت درخصوص چگونگي اجراي دور جديد مذاكرات با اروپائيان در راستاي دسترسي به اهداف ايران گفت: ما اعلام كرده‌ايم كه در شروع مذاكرات هستيم و هنوز به خواسته ‌هايمان نرسيده‌ايم اما انتظار داريم خواسته‌هايمان تحقق يابد و بهترين راه براي تحقق اين خواسته‌ها را در حال حاضر را ادامه مذاكرات مي‌دانيم.

سخنگوي دولت در خصوص طرح يك رقمي‌ كردن سود وام بانكي كه از سوي مجلس مطرح شده است، گفت: در مورد نرخ سود بانكي طبيعتا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد، در ميان اعضاي دولت نيزدر مورد كاهش نرخ سود بانكي نظر كارشناسي وجود دارد، اما باز هم تاكيد مي‌ كنيم كه نبايد همه طرح ‌ها را به انتخابات متصل كرد و قبل از انتخابات طرح‌ هايي را به انجام رساند.

وي افزود : دولت موافق بررسي كارشناسي همه‌جانبه است تا تنها توسط برخي افرادي كه فقط داراي نظرات منحصر به فرد هستند، صورت نگيرد، كارشناسي بايد در سطح كشور صورت بگيرد و به هر نتيجه ‌اي برسد دولت تابع نظرات كارشناسي علمي و اقتصادي خواهد بود، اما انتظار داريم و باز هم تاكيد مي‌ كنيم كه همه دانسته ‌هاي عالم قبل از انتخابات در ايران به مرحله اجرا در نيايد.

سخنگوي دولت درخصوص اظهارات سفير فرانسه در ايران كه در مصاحبه اي با ايران ديلي مبني بر ميانجيگري اروپاييان بين ايران و آمريكا در مسائل هسته‌ اي صورت گرفته بود گفت: ما هنوز ميانجي براي بحث مذاكرات بين خودمان و آمريكا انتخاب نكرده ‌ايم.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر طرح مجلس در خصوص تعيين سقف مهريه براي دختران گفت: همه طرح‌ هاي مطرح شده طبيعتا وقتي به قانون تبديل شود دولت موظف به اجراي آن است، اما انتظار داريم حداقل آزادي‌ هاي خانم‌ ها در ايران محدود نشود.

وي در اين خصوص كه برخي مطرح مي كنند نامه 112 نفر از نمايندگان مجلس در مورد بودجه سال آينده صدا و سيما به رييس‌ جمهور نرسيده است، گفت: چنين رسمي در دفتر رييس‌ جمهور وجود ندارد كه نامه ‌اي به رييس‌ جمهور ارسال شود و بدون نظر ايشان به جاي ديگر ارجاع گردد، اما در بخش اجراي كار ممكن است رييس‌ جمهور با دست خود مطلبي را بنويسد يا اين ‌كه نظري بدهد و دفترشان نظر را منتقل كند؛ در فصل بودجه نظر آقاي رييس‌ جمهور اين بود كه تمام تقاضاهاي مربوط به درخواست منابع خاص براي برخي از بخش ‌ها توسط دفتر ايشان به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي ارجاع شود و اين شامل همه درخواست‌ ها در مورد بودجه بود و استثنايي وجود نداشته است.

وي اضافه كرد : ما با توجه به مصوبه‌ اخير مجلس با عدم تعادل شديد در منابع و مصارف بودجه روبرو شديم و طبيعتا بسياري از خواسته ‌هايي كه از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال شده قابل تحقق در بودجه سال آينده نيست.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر نطق نماينده تهران درمجلس كه شائبه تخريب شخصيت برخي افراد راايجاد مي كرد گفت: در مورد نطق پيش از دستور كسي اظهار نظر نمي ‌‏كنم ضمن اينكه شخصيت آقاي هاشمي نيازي به اين ندارد كه من راجع به آن اظهار نظري كنم.

وي اضافه كرد: اين عده تنها در مسابقه ‌‏هايي مثل انتخابات مجلس هفتم كه بسياري از رقبا به دلايل مختلف كنار گذاشته مي ‌‏شوند، مي‌‏توانند پيروز ميدان باشند ، بنابراين به همه شيوه‌‏ ها براي حذف رقيب خواهند پرداخت ؛ از نظر دولت ديگر نبايد وضعيتي مثل انتخابات مجلس هفتم پيش بيايد و بايد زمينه رقابت مردمسالارانه ، عادلانه و سالم براي همه كساني كه در چارچوب قانون اساسي مي‌‏ توانند داوطلب انتخابات رياست جمهوري ‏شوند و ميزان مشاركت مردم را افزايش دهند ، فراهم شود.

سخنگوي دولت گفت: از نظر ما برخي از برخوردها مانند برخي نطق‌‏ هاي نمايندگان در مجلس مي‌‏ تواند زمينه ‌‏ساز اقدامات بعدي براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات باشد كه دولت با اينگونه اقدامات موافق نيست.

وي در خصوص واكنش دولت نسبت به طرح تثبيت قيمت‌ ها و اين ‌كه آيا رييس‌ جمهور در اين زمينه ديداري با مقام معظم رهبري داشته اند يا خير گفت: اگر طرحي در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان برسد و قطعي شود، دولت موظف به اجراي آن است و ما هيچ ‌گاه مقاومتي در مقابل قانون نكرده و نخواهيم داشت، اما نظرات كارشناسي‌ مان را هميشه اعلام كرده ‌ايم.

رمضان زاده گفت: طبيعتا آقاي رييس‌ جمهور به طور مرتب با مقام معظم رهبري ديدار دارند و در مورد مسايل مهم كشور گزارشهاي خود را ارائه مي ‌دهند، تبادل نظر مي ‌شود و حتما در اين موارد نيز اين مساله انجام خواهد شد اما من از نتيجه مذاكرات خبر ندارم و بحث خاصي در اين مورد در دولت مطرح نشده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني بر اقدامات دولت در زمينه بهبود نحوه اطلاع‌ رساني از فعاليت‌ هاي دولت سوال كرد گفت: اقداماتي را در دست اجرا داريم كه اميدواريم بتوانيم با هماهنگي كه در حال حاضر با صدا و سيما مشغول انجام آن هستيم به طور گسترده‌ تر در اين زمينه كار كنيم.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات وزير كشور در جمع فرمانداران مبني بر جلوگيري از تخلفات احتمالي در انتخابات رياست‌ جمهوري درباره تاكيد بر اين موضوع و يا نگراني از تخلفات گفت: وظيفه وزارت كشور برگزاري يك انتخابات سالم است و وزير كشور موظف است، در اين زمينه همه اقدامات لازم را انجام دهد كه به زودي آقاي موسوي لاري بخشنامه ‌هاي موكدي را در تمام زمينه‌ هايي كه احتمال تخلف انتخاباتي در آن وجود دارد براي همه دستگاه ‌هاي اجرايي به استانداري‌ ها و فرمانداري‌ ها ارسال خواهند كرد.

وي در خصوص مبلغي كه قرار بود به پرستاران پرداخت شود گفت: اين طرح تصويب شده و در حال طي مراحل اجراي خود است و از نظر دولت هيچ مانعي براي پرداخت آن وجود ندارد، دانشگاه علوم پزشكي به ترتيب در چارچوب روند جاري اجرايي خود اين كار را انجام خواهد داد كه حداكثر تا دهه فجر تمام مي‌شود.

وي در خصوص اظهارات برخي اعضاي هيات‌ رييسه مجلس مبني بر اينكه دولت مسوول راه‌ اندازي فرودگاه امام (ره) است گفت: البته اين حرف درستي است اما به شرطي كه دولت مانعي نداشته باشد. ما مراسم راه‌ اندازي فرودگاه را برگزار كرديم و از همان تاريخ آماده بوديم كه فعاليتهاي اجرايي آن را شروع كنيم اما عواملي مانع آن شدند كه هنوز آن موانع رفع نشده است و آمادگي داريم كه در هر زماني در مجلس در اين زمينه پاسخگو باشيم.

خبرنگاري در خصوص اينكه چرا برگزاري سميناري در كرمانشاه تحت عنوان بررسي پيامدهاي كاربرد سلاح ‌هاي شيميايي عليه غيرنظاميان از سوي مسوولان و رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت پرسيد كه وي درپاسخ گفت: اين يك همايش محلي و منطقه‌اي بود كه به خاطر تاثيرات استفاده گسترده از سلاح‌ هاي شيميايي عليه شهروندان ايراني توسط رژيم بعثي وقت حاكم بر عراق با پشتيباني دولت ‌هاي مدعي صلح‌ خواهي در دنيا انجام شد و به نظر ما در حد يك اقدام محلي پوشش مناسب را داشت و اميدواريم در آينده بتوانيم همايش‌ هاي گسترده ‌تري را توسط سازمان‌هاي غيردولتي و قربانيان آسيب‌ ديده از اين حوادث در سطح كشور داشته باشيم.

رمضان زاده در حاشيه نشست خبري خود با خبرنگاران درخصوص پيگيري دولت در زمينه مشكلات وبلاگ‌ نويسان گفت: آقاي خاتمي بعد از جلسه‌ اي كه برخي از افراد بازداشت شده در هيات بررسي قانون اساسي داشتند دستور سريع‌ تر، جدي ‌تر و دعوت از همه افراد از جمله كساني را كه گفتند مشكل خاصي نداشته ‌اند را داده ‌اند و اميدواريم كه با جمع ‌بندي نظرات هيات بتواند نظر نهايي را بدهد.

وي در خصوص شناخته شدن خبرنگاري به عنوان مشاغل سخت و زيان آور گفت: دولت بر اساس آن ‌چه مصوب كرد برخي مشاغل خاص عنوان‌دار مانند خبرنگار، دبير سرويس خبري و.. سخت است و آنچه در قانون كار، خبرنگار، دبير سرويس، دبير هيات تحريريه و ... ناميده مي ‌شود، خبرنگاران عكاس و خبرنگاران خانم نيز مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند. مشاغل سخت و زيان ‌آور تابع قانون كار يك گونه تعريف مي‌شود و مشاغل سخت و زيان ‌آور تابع قانون تامين اجتماعي گونه ديگري است و اين مشاغل سخت شامل خبرنگاران زن هم مي‌شود.