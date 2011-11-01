100 برنامه در هفته کتاب گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه های دهه ولایت و بیستمین دوره هفته کتاب استان گلستان افزود: در سال گذشته و در هفته کتاب، 300 برنامه ارائه شد که پیش بینی می شود این برنامه ها به هزار برنامه برسد.

وی عنوان کرد: پیام غدیر و پیام ولایت با مطالعه همراه است و مطالعه مفید در جامعه امروز، نیاز نسل جوان است.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان گلستان تاکید کرد: دستگاه ها باید با اعلام برنامه های خود در این هفته، با برگزاری برنامه ای منسجم، آثاری پربرکت ارائه کنند.

هفته کتاب استان گلستان از 22 آبان لغایت 29 آبان ماه امسال برگزار می شود.