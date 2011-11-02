  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

معاینه فنی شرط ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی

معاینه فنی شرط ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی

جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: ترخیص موتورسیکلت های توقیفی با ارائه مدارک و معاینه فنی امکانپذیر است.

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال هماهنگیهای انجام شده با مسئولان شهرداری به زودی موتور سیکلتهای توقیفی برای ترخیص علاوه بر داشتن مدارک شناسایی باید برگه معاینه فنی نیز داشته باشند. با اجرای این طرح معاینه فنی را برای موتورسیکلت ها الزامی می کنیم.

وی ادامه داد: موتورسیکلتهای پایتخت 4 تا 7 برابر خودروها آلودگی ایجاد کرده و برخی از تصادفات نیز به علت نقص فنی آنها ایجاد می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران تاکید کرد: طرح برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی نیز در سطح شهر اجرا شده است. بر این اساس خودروهای متخلف 70 هزار ریال در مرتبه نخست و در صورت مراجعه نکردن برای دریافت معاینه فنی توقیف می شوند.
 

کد مطلب 1449905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها