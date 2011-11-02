معاینه فنی شرط ترخیص موتورسیکلتهای توقیفی

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال هماهنگیهای انجام شده با مسئولان شهرداری به زودی موتور سیکلتهای توقیفی برای ترخیص علاوه بر داشتن مدارک شناسایی باید برگه معاینه فنی نیز داشته باشند. با اجرای این طرح معاینه فنی را برای موتورسیکلت ها الزامی می کنیم.

وی ادامه داد: موتورسیکلتهای پایتخت 4 تا 7 برابر خودروها آلودگی ایجاد کرده و برخی از تصادفات نیز به علت نقص فنی آنها ایجاد می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران تاکید کرد: طرح برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی نیز در سطح شهر اجرا شده است. بر این اساس خودروهای متخلف 70 هزار ریال در مرتبه نخست و در صورت مراجعه نکردن برای دریافت معاینه فنی توقیف می شوند.

