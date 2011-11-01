ایستگاههای اتوبوس در زنجان نیارمند ساماندهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان افزود: در بسیاری از موارد مشاهده می‎‌شود به دلیل جانمایی نامناسب این ایستگاه‌ها، اتوبوس‌های خط واحد مجبور به پارک دوبله می‌شوند که این موضوع باعث تشدید ترافیک در سطح شهر می شود.

وی با اشاره به ضرورت همکاری عوامل نیروی انتظامی با شهرداری افزود: با فعالیت شورای شهر، شاهد توزیع عادلانه منابع در مناطق مختلف شهری هستیم و این امر در ارتقاء امنیت اجتماعی بسیار مثمرثمر است.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اعلام آمادگی نیروی انتظامی استان در راستای همکاری و تعامل با شورای شهر و شهرداری زنجان، گفت: همه مجموعه‌های دولتی و مردمی در راستای ارائه خدمات مورد نیاز به مردم فعالیت می‌کنند و در این رابطه همه مسئولان باید همدل و هم‌هدف با یکدیگر تعامل داشته باشند.

سرهنگ شرفی با بیان اینکه میوه‌فروشانی که با چرخ‌دستی در سطح شهر اقدام به فعالیت می‌کنند نیز باید ساماندهی شوند، عنوان کرد: چنین اقدامی سوء استفاده از امکانات شهر تلقی می‎‌شود، چرا که بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات و عوارضی کسب درآمد می‌کنند.

سرهنگ شرفی با انتقاد از کمبود پارکینگ در سطح شهر افزود: ما باید در رابطه با وضعیت پارکینگ نسبت به مردم پاسخ‌گو باشیم، چرا که باید قبول کرد که یا در این رابطه کاری صورت گرفته است یا نه.

وی در ادامه، ساماندهی مشاغل مزاحم، سیستم روشنایی معابر، دکه‌های فعال در سطح شهر و پایانه اتوبوس‌رانی واقع در مرکز زنجان را خواستار شد و افزود: اگر برنامه‌ریزی مناسبی در راستای رفع مشکلات شهری صورت بگیرد، قطعاً شاهد شهری آرام و امن خواهیم بود.

