۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

پیام تبلیغات اسلامی زنجان/

موج بیداری انقلاب اسلامی دروازه‌های غرب را به لرزه درآورده است

زنجان - خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با صدور بیانیه ای به مناسبت روز 13آبان، تاکید کرده است: موج بیداری انقلاب اسلامی دروازه‌های لیبرال دموکراسی غرب را به لرزه درآورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه خود به مناسبت روز 14 آبان افزوده است: پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی وگذر از بحران ها و مبارزه با دشمنان در دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری، شاهد هستیم که موج بیداری این انقلاب دروازه‌های لیبرال دموکراسی غرب را به لرزه درآورده است.
 
در این بیانیه عنوان شده است: در دورانی که پایان قرن بیستم را پایان معنویت، اخلاق و مذهب مطرح می‌کردند، انقلابی در مشرق زمین به وقوع پیوست که نشان داد پایان قرن بیستم، نه تنها پایان مذهب و معنویت نیست، بلکه آغاز شکل گیری انقلابی بود که مبتنی بر آموزه‌های اصیل دینی و انقلابی، که پیام آن مبارزه با زورمندان و قلدر مآبان و هوچیگران بین المللی است.
 
این بیانیه ادامه داده است: در صحنه حوادث و رخدادهای13 آبان ماه مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان رشید و انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرت‌های شیطانی و استکباری وجود دارد که هریک به تنهایی می تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلم‌ستیزی و آرمان گرایی نسل های متعهد و مؤمن این سرزمین در بستر تاریخ قرار گیرد.
 
اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این بیانیه تاکید کرده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در سال 1343، کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی و حماسه‌ساز در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و مرکز فرماندهی و مدیریت براندازی نظام جمهوری اسلامی در سال 1358 حوادث تاریخ سازی هستند که شعار مبارزه ایرانیان غیور و غیرتمند علیه قدرت‌هایی زورگو و سلطه جو، به ویژه آمریکای جنایتکار و تجاورزگر و جهاد بی‌امان و خستگی ناپذیر آنان برای دفاع از ارزشهای متعالی و سعادت بخش دینی، ملی و انقلابی را همواره در معرض جهانیان قرار داده‌ است.
 
این بیانیه افزوده است: با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب و هوشیاری و بصیرت مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و میهن اسلامی در برابر طوفان هجمه‌ها و توطئه‌های سهمگین استکباری حفظ شده است بلکه آن را به موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکل‌گیری نهضت‌ بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی در جای جای عالم کفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است.
 
بیانیه سازمان تبلغات اسلامی استان زنجان افزود: مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تفکر استکباری، راهبردی است که ملت ایران با الهام از آموزه‌های جاودان حضرت‌امام‌(ره) و مقام معظم رهبری آموخته است و در این راستا، ضمن رصد هوشمندانه رویکرد‌ها و رفتارهای آمریکا و دیگر دشمنان خود، تا هنگامی که ماهیت استکباری و ظالمانه حاکمان کاخ سفید تغییر نکرده و آنان به پذیرش حقیقت انقلاب اسلامی و رعایت حقوق کشور و جبران جنایات بی شمار تاریخی آنها علیه خود اطمینان و اعتماد پیدا نکنند، همچنان دشمن شماره یک ایران اسلامی به شمار رفته و پیشتازی خود را در مصاف با مستکبران و زورگویان حفظ خواهند کرد.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با گرامیداشت سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که مصداق کامل و بارز آن در دنیای امروز، دولت آمریکاست، بر لزوم حفظ وحدت ملت‌های اسلامی در برابر دسیسه‌های استکبار تاکید ورزیده است.

کد خبر 1449922

