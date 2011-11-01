به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه تبلیغات اسلامی استان زنجان در بیانیه خود به مناسبت روز 14 آبان افزوده است: پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی وگذر از بحران ها و مبارزه با دشمنان در دو بعد نرم افزاری و سخت افزاری، شاهد هستیم که موج بیداری این انقلاب دروازههای لیبرال دموکراسی غرب را به لرزه درآورده است.
در این بیانیه عنوان شده است: در دورانی که پایان قرن بیستم را پایان معنویت، اخلاق و مذهب مطرح میکردند، انقلابی در مشرق زمین به وقوع پیوست که نشان داد پایان قرن بیستم، نه تنها پایان مذهب و معنویت نیست، بلکه آغاز شکل گیری انقلابی بود که مبتنی بر آموزههای اصیل دینی و انقلابی، که پیام آن مبارزه با زورمندان و قلدر مآبان و هوچیگران بین المللی است.
این بیانیه ادامه داده است: در صحنه حوادث و رخدادهای13 آبان ماه مصادیقی از پایداری و فداکاری ملت مجاهد و جوانان رشید و انقلابی ایران در مبارزه علیه قدرتهای شیطانی و استکباری وجود دارد که هریک به تنهایی می تواند منشاء تداوم حرکت انقلاب اسلامی و ظلمستیزی و آرمان گرایی نسل های متعهد و مؤمن این سرزمین در بستر تاریخ قرار گیرد.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این بیانیه تاکید کرده است: تبعید حضرت امام خمینی (ره) از ایران به ترکیه در سال 1343، کشتار وحشیانه دانش آموزان انقلابی و حماسهساز در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و مرکز فرماندهی و مدیریت براندازی نظام جمهوری اسلامی در سال 1358 حوادث تاریخ سازی هستند که شعار مبارزه ایرانیان غیور و غیرتمند علیه قدرتهایی زورگو و سلطه جو، به ویژه آمریکای جنایتکار و تجاورزگر و جهاد بیامان و خستگی ناپذیر آنان برای دفاع از ارزشهای متعالی و سعادت بخش دینی، ملی و انقلابی را همواره در معرض جهانیان قرار داده است.
این بیانیه افزوده است: با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب و هوشیاری و بصیرت مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و میهن اسلامی در برابر طوفان هجمهها و توطئههای سهمگین استکباری حفظ شده است بلکه آن را به موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکلگیری نهضت بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی در جای جای عالم کفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است.
در این بیانیه آمده است: با درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب و هوشیاری و بصیرت مثال زدنی مردم انقلابی و رشید ایران، نه تنها نظام، انقلاب و میهن اسلامی در برابر طوفان هجمهها و توطئههای سهمگین استکباری حفظ شده است بلکه آن را به موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکلگیری نهضت بیداری جهانی و فراگیر شدن امواج ظلم ستیزی و عدالت خواهی در جای جای عالم کفرزده و تحت سلطه و ستم امروز مبدل ساخته است.
بیانیه سازمان تبلغات اسلامی استان زنجان افزود: مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تفکر استکباری، راهبردی است که ملت ایران با الهام از آموزههای جاودان حضرتامام(ره) و مقام معظم رهبری آموخته است و در این راستا، ضمن رصد هوشمندانه رویکردها و رفتارهای آمریکا و دیگر دشمنان خود، تا هنگامی که ماهیت استکباری و ظالمانه حاکمان کاخ سفید تغییر نکرده و آنان به پذیرش حقیقت انقلاب اسلامی و رعایت حقوق کشور و جبران جنایات بی شمار تاریخی آنها علیه خود اطمینان و اعتماد پیدا نکنند، همچنان دشمن شماره یک ایران اسلامی به شمار رفته و پیشتازی خود را در مصاف با مستکبران و زورگویان حفظ خواهند کرد.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با گرامیداشت سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که مصداق کامل و بارز آن در دنیای امروز، دولت آمریکاست، بر لزوم حفظ وحدت ملتهای اسلامی در برابر دسیسههای استکبار تاکید ورزیده است.
نظر شما