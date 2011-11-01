با دخالت خارجی در امور داخلی سوریه از جانب هر کشوری مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران روز گذشته با حضور در مقر حزب طاشناق با هوفیک مختاریان دبیرکل این حزب و آگوب بقرادونیان نماینده طاشناق در مجلس ملاقات کرد.

رکن‌آبادی در جریان این ملاقات تأکید کرد که ما با دخالت خارجی در امور داخلی سوریه از جانب هر کشوری که باشد، مخالفیم و معتقدیم ملت و رهبری و دولت سوری می‌توانند راه‌حلی برای بحران پیدا کنند. ما در ایران از هرگونه ابتکارعمل وحدت‌بخش در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل حمایت می‌کنیم.

وی افزود: ایران از خواسته‌های برحق ملّت‌های سراسر جهان جانبداری می‌کند و ما همچنان که از خواسته‌های مردم مصر و تونس و فلسطین حمایت می‌کنیم در سوریه نیز از خواسته اصلاح‌طلبانه سوری‌ها حمایت و جانبداری می‌کنیم؛ ولی همگان می‌دانند که مردم سوریه خواستار اصلاحات هستند و در‌عین‌حال از رژیم نیز حمایت می‌کنند و معتقدند که این اصلاحات تحت رهبری آقای اسد انجام می‌گیرد.

سفیر ایران گفت: همگی می‌دانند که موضوع حمله به سوریه اصلاحات و دموکراسی و حقوق بشر نیست بلکه آنها می‌خواهند به یکی از ارکان حامی مقاومت ضربه بزنند و لذا ما اعلام کردیم که طرفدار مقاومت هستیم و از مقاومت در برابر اسرائیل حمایت می‌کنم.

رکن‌آبادی در جریان این دیدار همچنین از روزنامه "ازتاک"، "رادیو وان"، چاپخانه و کتابخانه "هاماسکائینا" بازدید به‌عمل آورد.

