پروازهای فرودگاه بجنورد 16 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش تقاضای هم استانیها برای افزایش پرواز در فرودگاه بجنورد، اظهار داشت: انجام پرواز با هواپیمای فوکر 100 در این فرودگاه از هفته گذشته اجرایی شد.

وی تصریح کرد: طی یک هفته اخیر، هفته ای سه روز از پروازهای این فرودگاه با هواپیمای فوکر 100 انجام می شود که روزهای پرواز از شش به هفت روز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون پرواز از فرودگاه بجنورد تنها به مقصد تهران در حال اجرا است در حالیکه تقاضا برای پرواز به مقصد شیراز و کیش نیز بسیار بالا است، عنوان کرد: برای افزایش پرواز در این فرودگاه بخصوص برای پرواز شب همچنین پروازهای داخلی و خارجی در کوتاه و بلند مدت آمادگی خود را به شرکتهای هواپیمایی کشور اعلام کرده ایم.

امانی در ادامه به عملیات اجرایی ساخت و توسعه فرودگاه بجنورد از اردیبهشت ماه سال جاری نیز اشاره داشت و گفت: ساخت ساختمان فرودگاه در مدت 24 ماه و توسعه باند فرودگاه نیز در مدت 30 ماه باید اجرایی شوند.

افزون بر این، وی اعلام کرد: ساخت سایت کمک ناوبری در جاده پاکتل شهرستان اسفراین به منظور ارائه خدمات رادیویی به هواپیماهای مقصد و مبداء بجنورد همچنین آماده سازی سیستم های زیر بنایی فرودگاه بجنورد، توسعه ترمینال قدیم برای انجام پروازهای خارجی نیز در حال اجرا است.

وی افزود: در راستای توسعه فرودگاه بجنورد سطح ایمنی این فرودگاه از پنج به هفت کتگوری ارتقا یافته است که در همین راستا زمینه آموزش و جذب نیرو را نیز در دستور کار قرار داده ایم.