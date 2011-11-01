ملاقات حاجی بابایی با شیخه موزا همسر امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار در رابطه با مباحث آموزشی و نیز اقدامات آموزشی که در کشورمان انجام شده است و همچنین درباره چگونگی تقویت همکاری‌ها بین دو کشور در حوزه‌های تعلیم و تربیت و ایجاد تعامل میان حوزه آموزش و سایر حوزه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.



قرار است در این سفر حاجی بابایی علاوه بر دیدار با شیخه موزا بنت ناصر المسند همسر امیر قطر که ریاست عالی بنیاد قطر و نیز اجلاس بین المللی وایز یا نوآوری در آموزش را برعهده دارد، با وزیر آموزش قطر و برخی از مقامات علمی و دانشگاهی قطری دیدار کند.



لازم به ذکر است در این اجلاس بین المللی که با حضور قریب به هزار و دویست اندیشمند و محقق در عرصه آموزش در قالب هیاتهایی از بیش از صدو بیست کشور جهان تشکیل می شود درباره چگونگی تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های ملی و بین‌المللی برای پرداختن به ضروریات مبرم تعلیم و تربیت و ایجاد تعامل میان حوزه آموزش و سایر حوزه‌ها با حضور کارشناسان کشورهای مختلف جهان بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.