ملاقات حاجی بابایی با شیخه موزا همسر امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار در رابطه با مباحث آموزشی و نیز اقدامات آموزشی که در کشورمان انجام شده است و همچنین درباره چگونگی تقویت همکاریها بین دو کشور در حوزههای تعلیم و تربیت و ایجاد تعامل میان حوزه آموزش و سایر حوزهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
قرار است در این سفر حاجی بابایی علاوه بر دیدار با شیخه موزا بنت ناصر المسند همسر امیر قطر که ریاست عالی بنیاد قطر و نیز اجلاس بین المللی وایز یا نوآوری در آموزش را برعهده دارد، با وزیر آموزش قطر و برخی از مقامات علمی و دانشگاهی قطری دیدار کند.
لازم به ذکر است در این اجلاس بین المللی که با حضور قریب به هزار و دویست اندیشمند و محقق در عرصه آموزش در قالب هیاتهایی از بیش از صدو بیست کشور جهان تشکیل می شود درباره چگونگی تقویت همکاریها در حوزههای ملی و بینالمللی برای پرداختن به ضروریات مبرم تعلیم و تربیت و ایجاد تعامل میان حوزه آموزش و سایر حوزهها با حضور کارشناسان کشورهای مختلف جهان بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.
وزیر آموزش و پرورش که در راس هیاتی به دعوت اجلاس جهانی نوآوری آموزش در قطر به این کشور سفر کرده است روز سه شنبه با شیخه موزا بنت ناصر المسند همسر امیر قطر و رئیس اجلاس وایز( اجلاس جهانی نوآوری آموزش) دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار در رابطه با مباحث آموزشی و نیز اقدامات آموزشی که در کشورمان انجام شده است و همچنین درباره چگونگی تقویت همکاریها بین دو کشور در حوزههای تعلیم و تربیت و ایجاد تعامل میان حوزه آموزش و سایر حوزهها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
نظر شما