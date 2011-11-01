قدس باید مساله اول جهان اسلام باقی بماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، همایش قدس در مکه مکرمه با حضور حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و شخصیت های علمی و سیاسی از کشور های مختلف در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد.



قاضی عسکر در این همایش گفت: به برکت کنگره عظیم حج گرد هم آمده ایم تا درباره یکی از مهم ترین مسائل جهان اسلام یعنی مساله فلسطین گفت و گو کنیم.

نزدیک به 50 سال قبل که امام راحل انقلاب اسلامی ایران را رقم زدند، مهمترین مطلبی را که در سخنان شان طرح کردند این بود که همه مشکلات جهان اسلام بر می گردد به آمریکا و اسراییل و آن صدای گرم و بسیار قاطع ،هم اکنون نیز در گوش مردم ایران و جهان طنین انداز است.



وی افزود: صهیونیسم بین الملل به گونه ای عمل کرده است که یهودیان به دلیل امکانات مالی فراوانی که دارند هر کسی را که بخواهند سر کار می آورند.



قاضی عسکر گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله سفارت اسراییل به برادران فلسطینی تحویل داده شد و جمهوری اسلامی ایران دفاع از مردم فلسطین را توسعه بخشید و حالا در دوران رهبری رهبر معظم انقلاب نیز این مساله به طور جدی پیگیری می شود.



سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در همایش فلسطین تصریح کرد: ایشان قاطعانه فرمودند که جهانیان بدانند مسلمانان تا پیروزی کامل فلسطینیان و آزادی قدس شریف دست از مقاومت و حمایت برنمی دارند.



قاضی عسکر به سقوط دیکتاتورها اشاره کرد و گفت: امروزه هم جلوه های نصرت الهی نمایان شده و بیداری اسلامی کشورها را فرا گرفته است.



وی اظهار امیدواری کرد که به زودی شاهد پیروزی ملت فلسطین باشیم و سرزمین فلسطین یک بار دیگر به دامان جهان اسلام بازگردد و همه مسلمانان در قدس شریف نماز جماعت اقامه کنند.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان این مطلب که نباید اجازه بدهیم فلسطین به یک مساله فرعی در جهان اسلام تبدیل شود، اظهارداشت: فلسطین باید مساله اصلی جهان اسلام باقی بماند و همه اذهان متوجه آن باشد، تا وعده الهی محقق شودو این،یکی از وظایف ما برای زنده نگه داشتن موضوع فلسطین است.



قاضی عسکر حضور مردم در صحنه را یکی دیگر از وظایف آنان برای رسیدن به هدف اصلی یعنی آزادی فلسطین دانست و افزود: در جنگ 33 روزه لبنان مردم با دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و عاقبت آنان را وادار به عقب نشینی کردند. فلسطینیان غیور هم با آنکه که کاملا در محاصره بودند، توانستند 22 روز مقاومت کنند و دشمن را عقب برانند.



سرپرست حجاج ایرانی کمک مردم مسلمان جهان به فلسطینیان را وظیفه شرعی آنان دانست و تصریح کرد: مردم فلسطین اهل صدقه گرفتن نیستند، بلکه وظیفه شرعی ماست که به آنان کمک کنیم. وی افزود: نباید در عرصه مبارزه از خود ضعف نشان دهیم و این درسی بود که امام خمینی(ره)در جریان مبارزات انقلابی به ما داد. اگر در اقلیت هم باشبم پیروزی با ماست.

قاضی عسکر در پایان گفت: از خداوند متعال می خواهم که هر چه زودتر پیروزی را نصیب مردم فلسطین کند و بتوانیم همایش بعدی را در قدس برگزار کنیم.