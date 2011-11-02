۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

کارگرنیا در گفتگو با مهر:

کنترل مصرف مواد مخدر جدید نیاز به فرهنگ سازی اجتماعی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان بر ضرورت فرهنگ سازی اجتماعی در راستای مهار و کنترل مصرف مواد مخدر جدید در جامعه تاکید کرد.

سرهنگ محمد حسین کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصرف مواد مخدر هرساله موجب مرگ تدریجی میلیونها انسان در سراسر دنیا و عامل بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی، نابسامانی های فردی و خانوادگی می شود.

وی اظهارداشت: شیوع انواع بیماریهای خطرناک و برجا گذاشتن هزینه های پیشگیری و درمان معتادان و از همه مهمتر فروپاشی بنیان خانواده ها ازپیامدهای فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: مواد مخدر درافزایش جرم و جنایت، افزایش مرگ و میر در سنین پائین و همینطور کاهش فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

وی افزود: در سالهای اخیر گرایش افراد به ویژه نسل جوان به استفاده از مواد مخدر صنعتی، مخاطرات این بلای خانمانسوز را دوچندان کرده است.

کارگرنیا ادامه داد: مواد مخدر جدید علاوه بر گرفتاری های رفتاری و مغزی می تواند بیشتر ازمواد مخدرقدیم تاثیرات سوء بر افراد بگذارد.

وی یادآورشد: با توجه به گرفتاریها، عوارض مخرب و ناگواری که مواد مخدر به همراه دارد قبل از اینکه فرد گرایش به مواد پیدا کند از طریق خانواده، دوستان، رسانه های گروهی و مدارس فرهنگ سازی اجتماعی انجام شود.

کد مطلب 1449967

