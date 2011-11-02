به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، امیررضا 11 و سارا بابایی 6 ساله اهل گنبد کاووس ایران که خواهر و برادر هستند، امسال به حج تمتع مشرف شدهاند که دومی، کوچکترین حاجی ایرانی نام گرفته است.
این خواهر و بردار درباره نخستین دعای خود در این سفر معنوی گفتند: موقعی که نخستین بار چشمشان به خانه خدا افتاد، از خدا خواستند آرزوی همه زائران را برآورد کند. سارا گفت: برای همه دوستانم و خانم معلم پیش دبستانی دعا کردم که خدا آنان را سلامت نگه دارد.
پدر این زائران که کارگاه پنبه پاک کنی در گنبد کاووس دارد، گفت: سال 1384 برای حج نام نویسی کردم که آن موقع سارا هنوز متولد نشده بود، نام مادر، خواهر، همسر، پسر و خودم را نوشتم، بعد از یک سال مادرم فوت کرد نام او را بر دخترم که تازه به دنیا آمد، قرار دادم.
وی افزود: بعدا سهمیه مادرم به من، سهمیه من به دخترم سارا منتقل شد و امسال همگی به سفر حج مشرف شدیم. این خواهر و برادر نمکین که بسیار مودب و ساکت نشسته اند در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفتند: بسیار خوشحال هستند که خدا در سن کودکی به آنها توفیق زیارت خانه امن اش را عطا کرده است.
