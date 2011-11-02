به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، امیررضا 11 و سارا بابایی 6 ساله اهل گنبد کاووس ایران که خواهر و برادر هستند، امسال به حج تمتع مشرف شده‌اند که دومی، کوچکترین حاجی ایرانی نام گرفته است.

این خواهر و بردار درباره نخستین دعای خود در این سفر معنوی گفتند: موقعی که نخستین بار چشم‌شان به خانه خدا افتاد، از خدا خواستند آرزوی همه زائران را برآورد کند. سارا گفت: برای همه دوستانم و خانم معلم پیش دبستانی دعا کردم که خدا آنان را سلامت نگه دارد.



امیررضا هم درباره احساسش اظهارداشت حس خوبی دارم، انگار که خدا در وجود من اعلام آمدن را داده بود. این حالتی که دارم تعریف نشدنی است ، دوست دارم دوباره مشرف شوم. من و سارا پیش از آمدن نقاشی کعبه را کشیدیم و با آن عکس یادگاری گرفتیم.

پدر این زائران که کارگاه پنبه پاک کنی در گنبد کاووس دارد، گفت: سال 1384 برای حج نام نویسی کردم که آن موقع سارا هنوز متولد نشده بود، نام مادر، خواهر، همسر، پسر و خودم را نوشتم، بعد از یک سال مادرم فوت کرد نام او را بر دخترم که تازه به دنیا آمد، قرار دادم.



وی افزود: بعدا سهمیه مادرم به من، سهمیه من به دخترم سارا منتقل شد و امسال همگی به سفر حج مشرف شدیم. این خواهر و برادر نمکین که بسیار مودب و ساکت نشسته اند در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفتند: بسیار خوشحال هستند که خدا در سن کودکی به آنها توفیق زیارت خانه امن اش را عطا کرده است.