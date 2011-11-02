جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در استان مرکزی راه اندازی می شود

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات احداث این جایگاه از اسفند 86 آغاز و برای ساخت و راه اندازی آن مبلغ 700 میلیون تومان هزینه شد.

وی گفت: جایگاه یادشده با سه مخزن به ظرفیت 150 هزار لیتر برای ذخیره بنزین و نفت گاز، دارای 4 نازل بنزین و 6 نازل نفت گاز است.

صادقیان اضافه کرد: پروژه احداث بخش سی.ان.جی این جایگاه نیز در حال اجراست و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید، همچنین با راه اندازی این جایگاه، زمینه اشتغال زایی برای 20 نفر فراهم شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی یکی از مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که تامین سوخت 4 ناحیه، مرکزی ( اراک )، ساوه، دلیجان و خمین را به عهده دارد.