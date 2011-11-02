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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۵

پنجاه و چهارمین جایگاه سی‌ان‌جی استان مرکزی راه‌اندازی شد

پنجاه و چهارمین جایگاه سی‌ان‌جی استان مرکزی راه‌اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: با ساخت و راه‌اندازی یک جایگاه جدید سی‌ان‌جی در شهر تفرش، تعداد کل جایگاه‌های استان مرکزی به 54 باب افزایش یافت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات احداث این جایگاه از اسفند ماه 89 آغاز شده است و مساحت آن بیش از یک هزار متر مربع بوده و دارای کمپرسوری به ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب بر ساعت، 3 دیسپنسر و 6 نازل است.
 
حسین صادقیان با تاکید بر این که با احداث این جایگاه، زمینه اشتغال زایی برای 6 نفر فراهم شده است، افزود: این جایگاه قابلیت تزریق روزانه 28 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده را به یک هزار و 700 خودرو در طول شبانه روز دارد.
 
صادقیان تاکید کرد: در حال حاضر با نصب و راه اندازی کمپرسور این جایگاه، ظرفیت کمپرسورهای موجود استان به 52 هزار و 625 متر مکعب در ساعت و تعداد دیسپنسرها و نازل های فعال به ترتیب به 140 و 280 رسیده است.
 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی یکی از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است که وظیفه تامین سوخت 4 ناحیه مرکزی (اراک)، ساوه، دلیجان و خمین را به عهده دارد.

 
کد مطلب 1449975

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