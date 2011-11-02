مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات احداث این جایگاه از اسفند ماه 89 آغاز شده است و مساحت آن بیش از یک هزار متر مربع بوده و دارای کمپرسوری به ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب بر ساعت، 3 دیسپنسر و 6 نازل است.

حسین صادقیان با تاکید بر این که با احداث این جایگاه، زمینه اشتغال زایی برای 6 نفر فراهم شده است، افزود: این جایگاه قابلیت تزریق روزانه 28 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده را به یک هزار و 700 خودرو در طول شبانه روز دارد.

صادقیان تاکید کرد: در حال حاضر با نصب و راه اندازی کمپرسور این جایگاه، ظرفیت کمپرسورهای موجود استان به 52 هزار و 625 متر مکعب در ساعت و تعداد دیسپنسرها و نازل های فعال به ترتیب به 140 و 280 رسیده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی یکی از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است که وظیفه تامین سوخت 4 ناحیه مرکزی (اراک)، ساوه، دلیجان و خمین را به عهده دارد.



