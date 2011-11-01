تظاهرات مردمی در حمایت از اسد / تاکید مردم دیرالزور بر مقابله با توطئه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، در تظاهرات امروز قشرهای مختلف مردم در میدان السبع بحرات در مرکز شهر دیرالزور شعارهایی در مخالفت با هجمه شدید تبیلغاتی کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی و دخالتهای آنها در امور کشورشان شعار دادند.



مردم دیرالزور در تظاهرات امروز حمایت خود از برنامه اصلاحات فراگیر به رهبری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را مورد تاکید قرار دادند.



تظاهرات کنندگان بر مخالفت خود با دخالتهای خارجی در امور داخلی سوریه و ایستادگی قوی در برابر توطئه ای که کشورشان را هدف قرار داده است، تاکید کردند.



در تظاهرات امروز تاکید شد که ملت سوریه در مقابل فشارهایی که هدف از آن ضربه زدن به مواضع اصولی و مقاوم سوریه است، ایستادگی خواهند کرد.



شرکت کنندگان در تظاهرات گسترده دیرالزور همچنین از ارتش سوریه به سبب آنکه با قدرت در مقابله توطئه ها ایستاده است و در راه مقابله با گروههای مسلح تروریست، قربانی داده است، تقدیر کردند.



مردم دیرالزور در این تظاهرات تاکید کردند تاریخ ایستادگی و مقاومت سوریه در برابر این جنگ و هجمه جهانی علیه خود را ثبت خواهد کرد.



شرکت کنندگان در تظاهرات گسترده امروز علاوه بر پرچمهای سوریه، تصاویری از بشار اسد رئیس جمهوری کشورشان را در دست داشتند.

تاکید مفتی دیرالزور بر مقابله مردم سوریه با توطئه ها



شیخ عبدالقادر الراوی مفتی استان دیرالزور تاکید کرد حضور این جمعیت گسترده بیانگر قدرت جوانان سوری و عمق تعلق و قرار گرفتن آنها در کنار برنامه اصلاحات فراگیر و رهبری سوریه و مخالفت آنها با هر گونه دخالت در امور سوریه است که همچنان به عنوان الگوی وحدت ملی و محبت و قدرتمند در برابر توطئه ها خواهد ماند.

بر اساس گزارش سانا، استانهای دمشق، حلب، لاذقیه، السویداء و الحسکه نیز شاهد تظاهرات گسترده ای بود که طی آن میلیونها نفر از قشرهای مختلف مردم حمایت خود را از برنامه اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و بر ایستادگی در برابر توطئه دشمنان سوریه تاکید کردند.