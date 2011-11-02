300 سری جهیزیه به نوعروسان استان مرکزی اهداء شد

محسن ولیئی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت اول ذی الحجه مصادف با سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)300سری جهیزیه و هدیه ازدوج به نوعروسان و دامادهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی پرداخت شد.

وی افزود: برای پرداخت این تعداد جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و دامادهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی سه میلیارد ریال از سوی این نهاد هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در ادامه اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد حامی خانواده در جهت حفظ آن و تسهیل ازدواج جوانان تحت پوشش خود خدمات مطلوبی را در طول سال و به مناسبت های مذهبی ارائه می کنند.



