مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در غرفه گردشگری استان علاوه بر معرفی ابنیه تاریخی استان، مراسم و آیینهای سنتی و بازیهای محلی به نمایش گذاشته شد.
وی گفت: علاوه بر آن تصاویری از مشاهیر و بزرگان استان ارائه شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نمایشگاه جانبی این همایش تنها سه استان مرکزی، خراسانشمالی و زنجان شرکت داشتند که علاوه بر ظرفیتهای گردشگری تولیدات صنایعدستی خود را نیز به نمایش گذاشتند.
قائممقام میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی در پایان افزود: استان مرکزی علاوه بر غرفه گردشگری چهار غرفه صنایعدستی برای نمایش تولیدات خود همچون صنایع و ظروف مسی، تولیدات چوبی، سنگهای تزئینی و گلیم برپا کرده بود.
همایش راهابریشم 4 و 5 آبانماه در شهر گرمسار استان سمنان برگزار شد.
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