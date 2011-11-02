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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۰

رضوانی:

ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی در حاشیه همایش راه‌ابریشم نمایش داده شد

ظرفیت‌های گردشگری استان مرکزی در حاشیه همایش راه‌ابریشم نمایش داده شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری استان مرکزی گفت: "همایش راه‌ابریشم" در روزهای چهارم و پنجم آبان‌ماه به میزبانی استان سمنان برگزار شد که استان مرکزی علاوه بر شرکت در این همایش اقدام به برپایی نمایشگاهی از ظرفیت‌های گردشگری خود کرد.

مجتبی‌ رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در غرفه گردشگری استان علاوه بر معرفی ابنیه تاریخی استان، مراسم و آیین‌های سنتی و بازی‌های محلی به نمایش گذاشته شد.
 
وی گفت: علاوه بر آن تصاویری از مشاهیر و بزرگان استان ارائه شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: در نمایشگاه جانبی این همایش تنها سه استان مرکزی، خراسان‌شمالی و زنجان شرکت داشتند که علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری تولیدات صنایع‌دستی خود را نیز به نمایش گذاشتند.
 
قائم‌مقام میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی در پایان افزود: استان مرکزی علاوه بر غرفه گردشگری چهار غرفه صنایع‌دستی برای نمایش تولیدات خود همچون صنایع‌ و ظروف مسی، تولیدات چوبی، سنگ‌های تزئینی و گلیم برپا کرده بود.
 
همایش راه‌ابریشم 4 و 5 آبان‌ماه در شهر گرمسار استان سمنان برگزار شد.
 
کد مطلب 1449988

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