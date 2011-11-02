سطح بالای روابط استراتژیک ایران و ونزوئلا/ قتل قذافی غیرقانونی بود

"دیوید بلاسکز" سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران در آخرین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها طی بازدید از غرفه مهر به سوالات خبرنگار این خبرگزاری پاسخ داد. وی با اشاره به اهمیت این اتفاق فرهنگی که هر ساله در ایران برگزار می شود گفت: نمایشگاه خیلی خوب سازماندهی شده است. سال گذشته مسئول امور بین الملل خبرگزاری رسمی ونزوئلا در نمایشگاه حضور داشت و امسال هم مسئول امور مطبوعات سفارت ما از غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید کرد.

بالاترین حد همکاری با ایران را داریم

بلاسکز در ادامه همکاری های ایران و ونزوئلا در زمینه های مختلف را رو به پیشرفت دانست و افزود: آخرین و موفقیت آمیزترین همکاری دو جانبه کمیسیون مشترک ایران و ونزوئلا است که در سپتامبر سال جاری برگزار شد و طی آن

11 تفاهم نامه در زمینه های بهداشت، ساخت مسکن و دیگر پروژه های عمرانی در ونزوئلا بین دو کشور امضا شد. بخشی از این پروژه ها در حال اجرا بوده و دو طرف در حال هماهنگی برای اجرای پروژه های دیگر هستند. در این راستا سال آینده نیز برنامه های جدیدی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی در زمینه ساخت واحدهای مسکونی در ونزوئلا، در مورد ساخت 17 هزار واحد مسکونی توسط طرف ایرانی توافق شده است. این در حالی است که در حال حاضر دو کشور در اوج روابط همکاری هستند، روابطی که طی سالهای گذشته همواره خوب و رو به جلو بوده و امسال این روابط بهتر هم شده است.

برگزاری هفته فرهنگی ونزوئلا در تهران تا یک ماه دیگر

سفیر ونزوئلا یادآور شد: به سطح بالایی از روابط استراتژیک بین دو کشور رسیده ایم، کمیسیون مذکور هم این همکاری را بیشتر کرده است. وی همچنین از اقدامات آتی سفارت ونزوئلا در ایران خبر داد و گفت: ما اواخر امسال قصد داریم هفته فرهنگی ونزوئلا را در ایران برگزار کنیم و معتقدیم که این اقدامات باعث افزایش و گسترش همکاری های فرهنگی می شود.



چاوز پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری 2012 ونزوئلا است. وضع سلامتی "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا موضوع دیگری بود که در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفت. بلاسکز در این رابطه تاکید کرد: واقعیت این موضوع را خود آقای"هوگو چاوز" گفت و اعلام کرد که خیلی وضع سلامتی اش خوب است و دیگر بیماری ندارد به همین دلیل باید بگویم که اخبار منتشر شده در مورد رئیس جمهوری ونزوئلا صحت ندارد و وی با پشت سر گذاشتن شیمی درمانی بهبود یافته و دیگر بیماری ندارد. وضع سلامتی "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا موضوع دیگری بود که در این گفتگو مورد اشاره قرار گرفت. بلاسکز در این رابطه تاکید کرد: واقعیت این موضوع را خود آقای"هوگو چاوز" گفت و اعلام کرد که خیلی وضع سلامتی اش خوب است و دیگر بیماری ندارد به همین دلیل باید بگویم که اخبار منتشر شده در مورد رئیس جمهوری ونزوئلا صحت ندارد و وی با پشت سر گذاشتن شیمی درمانی بهبود یافته و دیگر بیماری ندارد.

وی با اشاره به سخنان خود چاوز که گفته است "سرطان داشتم اما در حال حاضر بهبود یافته ام" از بازگشت وی به صحنه سیاسی ونزوئلا پس از گذراندن دوران نقاهت خبر داد و اظهار داشت: چاوز به سمت پیروزی در انتخابات 2012 حرکت می کند، از این روهیچ تردیدی در مورد نامزدی چاوز در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده وجود ندارد.



سفیر ونزوئلا در تهران در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور نیز با بیان این که گروههای مخالف دولت از قدرتی در برابر چاوز برخوردار نیستند و از آنجا که بین خودشان اختلاف دارند هنوز نامزد قطعی خود را معرفی نکرده اند با قاطعیت گفت: چاوز در این انتخابات باز هم انتخاب می شود.

وی در تشریح وضعیت جناح مخالف دولت ونزوئلا تاکید کرد: آنها قصد دارند طی نشستی در آینده نزدیک از میان 12 نامزد موجود یک نفر را انتخاب کنند تا با چاوز رقابت کند. آنها همچنین کمپینی مانند آنچه که چاوز ترتیب داده برنامه ریزی کرده اند ولی اشتباه می کنند چرا که مردم چاوز را می شناسند و قطعا به وی رای خواهند داد.

اتهام زنی به ایران تکرار تبلیغات آمریکا علیه این کشور است

دیوید بلاسکز در بخش دیگری از سخنان خود اتهام مطرح شده از سوی آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را رد کرد و گفت: موضوع ترور همانطور که چاوز گفت دروغ جدید در مورد ایران است. این اقدام طرح ریزی شده علیه ایران به خاطر موضع مستقل و قدرتمند ایران است و چیز جدیدی نیست. این بار هم تبلیغاتی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته برای دستیابی به اهداف امپریالیستی این کشور است.



وی بار دیگر با اعلام موضع ونزوئلا در مورد استقلال فلسطین افزود: ما شدیدا از استقلال فلسطین حمایت می کنیم. آقای

چاوز نیز طی نامه ای به سازمان ملل از حق استقلال مردم فلسطین و مالکیت سرزمین فلسطین به فلسطینی ها دفاع کرده و گفته است مردم فلسطین خودشان می توانند کشورشان را اداره کنند.



قتل قذافی به عنوان رئیس یک کشور غیرقانونی بود

سفیر ونزوئلا در پاسخ به انتقادهای موجود در مورد حمایت چاوز از "معمر قذافی" تاکید کرد: حمایت از قذافی در راستای حمایت از استقلال یک کشور در مقابل تهاجم کشورهای بیگانه بود. موضع چاوز این است که حمله نظامی کشورهای غربی به یک کشوری که حق حاکمیت دارد اصلا قابل قبول نیست، به همین شکل کشتن قذافی قتل رئیس یک کشور و اقدامی غیرقانونی است. به هر حال با وجود تلاش غربی ها برای توجیه حمله نظامی به لیبی این اقدام به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. در حال حاضر هم آنها مسلما بدنبال چپاول ثروتها و منابع این کشور از جمله نفت و ذخایر معدنی آن هستند.