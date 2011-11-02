عسگری با کدام کارنامه سرمربی تیم ملی تکواندو شد/ چرا فقط او را دیدند

بیژن مغانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: چهار سال قبل ذوالقدر چون موفق نشد در منچستر سهمیه المپیک بگیرد جای خود را در تیم ملی بعد از 16 سال به رضا مهماندوست داد. حالا یکی از گرد راه نرسیده تیم ملی را شسته و رفته تحویل می گیرد!

وی در ادامه افزود: معلوم نیست چرا برای المپیک نوجوانان و دانشجویان و حالا المپیک لندن فقط این مربی از سوی فدراسیون دیده می شود؟ چرا مربیان با کارنامه‌ای چون زوار و خلیفه دیده نمی شوند؟ عسگری در زمان خود مبارز خوبی بوده ولی کدام کارنامه و تجربه را در مربیگری دارد؟

مغانلو در مورد دلایل قبول نکردن پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی تکواندو گفت: من با رئیس فدراسیون در این مورد مذاکره کردم و فکر می کنم جمله آخر من باعث شد که از انتخاب من منصرف شود. من از آقای پولادگر خواستم ریش سفیدی کرده و اجازه دهد این موضوع ختم به خیر شود و اگر تصمیمی برای تغییرات دارد بعد از المپیک اجرایی کند.

مربی پیشین تیم ملی تکواندو با انتقاد از سرمربی جدید این تیم گفت: ایشان گفته که قرار است تغییرات را در تیم ملی آرام آرام ایجاد کند تا تیم نتایج بهتری بگیرد. تیم ملی تکواندو با 2 قهرمانی متوالی در جهان، قهرمانی در جام جهانی، قهرمانی در جهان و کسب دو سهمیه المپیک به همه افتخارات بزرگ در دنیا دست پیدا کرده است. آیا عنوانی بالاتر از اینها وجود دارد؟

وی در مورد تماس عسگری برای همکاری در تیم ملی گفت: عسگری یک بار به من زنگ زد که موفق نشدم جواب بدهم اما اگر پیشنهاد می داد هم قبول نمی کردم. مدت‌هاست چراغ قوه دیگران هستم و زمان آن رسیده تا برای خودم کار کنم!

مغانلو در ادامه افزود: زمانی که من قرار بود وارد کادر فنی تیم ملی شوم به من گفتند باید خودت را ثابت کنی! این جمله خیلی زیباست ولی چرا فقط برای من و امثال من این جملات زیبا به کار می رود.

مربی پیشین ملی تکواندو در پایان گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم. من جزئی از خانواده تکواندو هستم که افتخارات زیادی با آن در چهار سال گذشته کسب کردم و همانند سایر اهالی این خانواده دوست دارم این افتخارات تداوم داشته باشد ولی با یک عذرخواهی کوچک نمی توان جواب این مردم را داد.

قابل ذکر است که بعد از استعفای رضا مهماندوست، فدراسیون تکواندو فریبرز عسگری را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب کرد و او از روز دوشنبه کار خود را در تیم ملی آغاز کرد.