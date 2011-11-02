اجرای طرح مطالعه یاوران در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل شامگاه سه شنبه، در مراسم آغاز به کار این طرح اظهار کرد: در این طرح دانش آموزان مختلف مدارس راهنمایی با در اختیار داشتن کیف کتاب مخصوص طرح در مدرسه، خانواده و محله خود فرهنگ کتابخوانی را ترویج و دوستان، خانواده و مردم را به کتابخوانی تشویق می کنند.

صادق فرهمند امین با بیان اینکه این طرح، ابتکار استان اردبیل است اعلام کرد: طرح مطالعه یاوران برای نخستین بار در کشور اجرا می شود.

وی عنوان کرد: برای این منظور 30 نفر از هر مدرسه راهنمایی انتخاب شده اند که کار خود را از امروز آغاز کردند.

فرهمند امین سرانه مطالعه در استان را 56 دقیقه در روز اعلام کرد و یادآور شد: تلاش می شود با برنامه های مختلف آن را افزایش داد.

این مسئول خواستار همکاری شهروندان اردبیلی با این طرح در جهت افزایش و توسعه کتابخانه ها و سرانه مطالعه در استان شد.





