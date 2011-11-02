به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گل‌محمدی صبح چهارشنبه در جمع اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان زنجان با بیان اینکه جامعه برای پویایی و رشد و تعالی خود به مطبوعات نیاز دارد، افزود: با توجه به موقعیت استان زنجان و وجود مردمی مؤمن و متدین، وضعیت مطبوعات استان مناسب است.

رئیس دستگاه قضایی استان زنجان، به فلسفه وجودی هیئت منصفه مطبوعات در هر استان اشاره کرد و یادآور شد: هر یک از اعضاء هیئت منصفه مطبوعات استان، نمایندگان قشرهای مختلف و افکار عمومی جامعه هستند.

وی، تعامل و همکاری دستگاه قضایی با مطبوعات را یادآور شد و تصریح کرد: هیئت منصفه مطبوعات باید وضعیت کشور را در هر موقعیتی درک کرده و عدالت را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.

در پایان این جلسه، 14 اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان با ادای سوگند کار خود را به‌طور رسمی آغاز کردند.

اعضای هیئت منصفه مطبوعات را نماینده ولی‌فقیه در استان، رئیس‌کل دادگستری و مدیران‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی به مدت دو سال انتخاب می‌کنند.

بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه مطبوعات انجام می‌شود.

