ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب تعاونی با اعلام این خبر اظهارداشت: ثبت نام دوره های کارشناسی ترمی دانشگاه جامع علمی، کاربردی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و داوطلبان ‌باید پس از تهیه دفترچه و کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور یا با استفاده از کارت‌های بانکی شبکه شتاب برای ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وی در ادامه افزود: آزمون دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه 2 دی ماه سال جاری به طور همزمان توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه درخصوص رشته‌های جدید استان گفت: امسال مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان کرمانشاه در 23 کد رشته محل با ظرفیت بیش از 1100 نفر پذیرش دانشجو خواهد داشت که از این تعداد 6 کد رشته جدید بوده و برای اولین بار در سطح استان اجرا خواهند شد.

تعاونی کارشناسی ناپیوسته مهندسی متالوژی گرایش ذوب فلزات، مهندسی مکانیک خودر، مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی، مدیریت امور فرهنگی، مدیریت امور امداد و حقوق گرایش علوم ثبتی را رشته‌های جدید کرمانشاه عنوان کرد.

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه تاکید کرد: استان کرمانشاه هم اکنون دارای 19 مرکز آموزش علمی - کاربردی با قریب به 9500 نفر دانشجو است که با احتساب دوره‌های ترمی سال‌جاری این تعداد به 10هزار و600نفر خواهد رسید.

وی درپایان گفت: داوطلبان و علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت دانشگاه جامع علمی، کاربردی کرمانشاه به آدرس http://km.uast.ac.ir مراجعه کنند.