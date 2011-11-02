نذورات عید قربان زنجانیها بین مددجویان بهزیستی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی خلدی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان از جمع آوری و دریافت نذورات و خیریه های مردم در این روز خبر داد و اعلام کرد کلیه مراکز بهزیستی استان زنجان آماده دریافت و توزیع نذورات مردم خیر هستند.



وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۸۸ کیلو گوشت قربانی نذورات مردم زنجان بین مددجویان، ایتام و اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف بهزیستی توزیع شد.

خلدی با اشاره به یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزه کمک های مردمی، انفاق و صدقات مردم ابراز داشت: مردم نوعدوست و خیر زنجان در عید قربان سال ۸۹، 115 میلیون ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند.



وی ضمن تقدیر و تشکر از کمک های مردم مذهبی و فهیم پایتخت شور و شعور حسینی یادآور شد: شماره حساب ۲۳۴۵۲۴۰۵۵۰ بانک ملت شعبه امام خمینی قابل واریز در کلیه شعب استان زنجان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم خیر استان است.

