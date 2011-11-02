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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۰

خلدی:

نذورات عید قربان زنجانیها بین مددجویان بهزیستی توزیع می شود

نذورات عید قربان زنجانیها بین مددجویان بهزیستی توزیع می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: همچون سالهای گذشته مردم می توانند نذورات عید قربان خود را برای توزیع بین مددجویان به بهزیستی تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی خلدی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان از جمع آوری و دریافت نذورات و خیریه های مردم در این روز خبر داد و اعلام کرد کلیه مراکز بهزیستی استان زنجان آماده دریافت و توزیع نذورات مردم خیر هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۸۸ کیلو گوشت قربانی نذورات مردم زنجان بین مددجویان، ایتام و اقشار آسیب پذیر و جامعه هدف بهزیستی توزیع شد.
 
خلدی با اشاره به یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت صحیح انگیزه کمک های مردمی، انفاق و صدقات مردم ابراز داشت:  مردم نوعدوست و خیر زنجان در عید قربان سال ۸۹، 115  میلیون ریال به مددجویان بهزیستی کمک کردند.

وی  ضمن  تقدیر و تشکر از کمک های مردم مذهبی و فهیم پایتخت شور و شعور حسینی یادآور شد: شماره حساب ۲۳۴۵۲۴۰۵۵۰ بانک ملت شعبه امام خمینی قابل واریز در کلیه شعب استان زنجان آماده دریافت کمکهای نقدی مردم خیر استان است.
 
کد مطلب 1450007

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