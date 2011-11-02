یک تن مواد مخدر در خاش کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسانعلی آذر پودینه اظهار داشت: در پی کسب خبری از منابع اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی مبنی بر فعالیت پنج سوداگر مرگ در این شهرستان موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: پس از تشکیل اکیپی از نیروهای عملیاتی ماموران موفق شدند متهمان را در اقدامی غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کنند و از آنان یک تن و 150 کیلو و 132 گرم تریاک کشف و ضبط نمایند.

وی از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده در این شهرستان نیز خبر داد و افزود: ماموران با اجرای این طرح موفق به کشف 14 قبضه سلاح غیر مجاز، 42 هزارو 20 لیتر سوخت قاچاق و توقیف 30 دستگاه خودرو، 20 دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و مقادیری مشروبات الکلی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش بیان داشت: ماموران این شهرستان موفق به دستگیری و طرد 180 تبعه خارجی فاقد مجوز اقامت و تردد، دستگیری یک قاتل فراری و 15 نفر دارای سابقه جرائم خاص نیز شدند.

وی گفت: 48 دستگاه خودرو و موتورسیکلت دارای سوابق کیفری و تحت تعقیب مراجع قضائی، ارکان مخدوش و متخلف نیز در این راستا شناسایی و توقیف شدند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از شهروندان خواستار مشارکت بیشتر مردم در حفظ امنیت موجود در جامعه شد.