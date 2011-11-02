بارسا و میلان به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند/ توقف نمایندگان انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه E چلسی در زمین خنک به تساوی یک بریک رضایت داد تا برای صعود به فکر پیروزی در 2 بازی بعدی خود باشد. در دیگر دیدار این گروه والنسیا با نتیجه سه بر یک از سد لورکوزن گذشت تا بخت صعود خود به دور بعدی را همچنان زنده نگه دارد.

گل نخست والنسیا را در این بازی "یوناس اولیویرا" پس از گذشت 10 و نیم ثانیه از آغاز مسابقه به ثمر رساند. این دومین گل سریع تاریخ لیگ قهرمانان است. سریع‌ترین گل تاریخ رقابت‌ها را "روی ماکای" در سال 2007 با پیراهن بایرن مونیخ در مرحله یک هشتم نهایی مقابل رئال مادرید پس از گذشت تنها 10 ثانیه و 12 صدم ثانیه از آغاز بازی به ثمر رسانده بود.

از گروه F رقابت‌ها آرسنال که دو هفته پیش با گل دقیقه 90 "آرون رمزی" مقابل مارسی به پیروزی رسیده بود این بار در ورزشگاه امارات نتوانست از پس این تیم برآید و به تساوی بدون گل رضایت داد. در دیگر دیدار این گروه دورتموند انتقام شکست خود از المپیاکوس را گرفت و با نتیجه یک بر صفر نماینده یونان را شکست داد تا همچنان برای صعود به جمع 16 تیم دور بعدی شانس داشته باشد.

در گروه G نیز زنیت سنت پترزبورگ روسیه با نتیجه یک بر صفر از سد شاختاردونتسک اوکراین گذشت و آپوئل نیوکوزیای قبرس با گل دقیقه 90 "ماندوکا" با نتیجه 2 بر یک پورتو قهرمان فصل گذشته لیگ اروپا را مغلوب کرد. حضور نماینده قبرس در صدر این گروه کمی عجیب و غیر منتظره به نظر می رسد.

و سرانجام در گروه H بارسلونا موفق شد با هت تریک مسی و یک گل از "سسک فابرگاس" 4 بر صفر ویکتوریا پلژن جمهوری چک را در زمین خودش شکست دهد. در این بازی مسی دویستمین گل خود را با پیراهن بارسا به ثمر رساند و "پپ گواردیولا" هم برای دویستمین بار روی نیمکت این تیم نشست. بارسا با این پیروزی صعود خود به دور بعدی رقابت‌ها را قطعی کرد. میلان هم با وجود تساوی یک بریک مقابل باته بوریسف صعودش تقریبا به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا مسجل شده است.

نمایی از دیدار ویکتوریا پلژن جمهوری چک - بارسلونای اسپانیا

- نتایج دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به شرح زیر است:

گروه E:

* خنک بلژیک یک - چلسی یک

گل‌ها: ژل ووسن (61) برای خنک و رامیرس سانتوس (25) برای چلسی

* والنسیای اسپانیا 3 - بایرلورکوزن آلمان یک

گل‌ها: یوناس اولیویرا (1)، روبرتو سولدادو (65) و عادل رامی (75) برای والنسیا و اشتفان کیسلینگ (31) برای بایرلوکوزن

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- چلسی 4 2 2 - 8 2- بایرلورکوزن 4 2 - 2 6 3- والنسیا 4 1 2 1 5 4- خنک 4 - 2 2 2

گروه F:

* آرسنال انگلستان صفر - مارسی فرانسه صفر

* دورتموند آلمان یک - المپیاکوس یونان صفر

گل: کوین گراسکروتز (7)

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آرسنال 4 2 2 - 8 2- مارسی 4 2 1 1 7 3- دورتموند 4 1 1 2 4 4- المپیاکوس 4 1 - 3 3

گروه G:

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه یک - شاختاردونتسک اوکراین صفر

گل: نیکلاس لومبارتس (45)

* آپوئل نیکوزیای قبرس 2 - پورتو پرتغال یک

گل‌ها: آیلتون (42 - پنالتی)، گوستاوو ماندوکا (90) برای آپوئل و هالک (89 - پنالتی) برای پورتو

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آپوئل 4 2 2 - 8 2- زنیت 4 2 1 1 7 3- پورتو 4 1 1 2 4 4- شاختاردونتسک 4 - 2 2 2

گروه H:

* باته بوریسف بلاروس یک - میلان ایتالیا یک

گل‌ها: رنان برسان (55 - پنالتی) برای باته بوریسف و زلاتان ابراهیموویچ (22) برای میلان

* ویکتوریا پلژن جمهوری چک صفر - بارسلونای اسپانیا 4

گل‌ها: لیونل مسی (24، 45 - پنالتی و 90) و سسک فابرگاس (72)

جدول رده بندی:

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1 - بارسلونا 4 3 1 - 10 2- میلان 4 2 2 - 8 3- باته بوریسف 4 - 2 2 2 4- ویکتوریا پلژن 4 - 1 3 1

- هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

گروه A:

* بایرن مونیخ آلمان - ناپولی ایتالیا

* ویارئال اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان

گروه B:

* اینتر ایتالیا - لیل فرانسه

* ترابوزان اسپور ترکیه - زسکا مسکوی روسیه

گروه C:

* بنفیکای پرتغال - باسل سوئیس

* منچستریونایتد انگلستان - اتلول رومانی

گروه D:

* آژاکس هلند - دیناموزاگرب کرواسی

* لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا