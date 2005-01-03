مدعيان تيم ملي جودو به روي تاتامي رفتند

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقات كه با حضورنفرات دعوت شده به اردوي قبلي تيم ملي ونفراتي كه فرصت حضوردررقابتهاي قهرماني كشوررا ازدست داده بودند برگزارشد.

درهروزن 3 نفرجوازحضوردراردوي تيم ملي را كسب كردند. ازمهمترين حوادث اين مسابقات شكست محسن ذكريا نفردوم مسابقات قهرماني دانشجويان جهان از محسن غفارازشهرري و شكست اميرحسين شكري نفرسوم مسابقات جام فجرامسال ازعلي رضايي ازخراسان رضوي بود.

همچنين دومين دوراين رقابتها 5 شنبه 17ديماه جاري درسالن شهيد كبكانيان برگزارمي شود. دراين دورنفرات اول قهرماني كشورونفرات اول مسابقات دوراول، شركت خواهند داشت.

گفتني است: اسامي نفرات دعوت شده دوراول بشرح زيراست:

60- كيلوگرم: محسن غفار، محسن ذكريا، باقر طوطي

66- كيلوگرم: مهدي حاجي زاده، عرفان محبي

73- كيلوگرم: ذكريا مرادي، سعيد محمدي، علي اصغرموسوي

81- كيلوگرم: ايرج اميرخاني، مجتبي اكبري، بيژن عزيزي

90- كيلوگرم: حسين قمي، حامد عليزاده، مجيد حبيبي

100- كيلوگرم: علي رضايي، اميرحسين شكري، سجاد خسروي نژاد

100+ كيلوگرم: ميثم علي بيگي، اميرحسين رموزي