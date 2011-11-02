پایگاه اطلاع رسانی آیت الله موسوی جزایری رونمایی می شود

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان و استاد درس خارج اصول و فقه حوزه علمیه خوزستان با حضور وی در عید سعید غدیر خبر داد.



وی با بیان اینکه تاسیس این سایت در راستای معرفی جنبه علمی و فقهی آیت الله موسوی جزایری است، افزود: این سایت شامل، تالیفات، پخش زنده درس خارج، اخبار، پرسش و پاسخ، گالری، نگارخانه، تدریس دانشگاهی و فایلهای صوتی و تصویری برنامه های نماینده ولی فقیه در خوزستان است.

حجت الاسلام موسوی به تشریح هر یک از بخشهای این سایت پرداخت و گفت: در بخش تالیفات، کتابهایی که به قلم آیت الله موسوی جزایری تالیف شده و نیز کتابهای که برگرفته از سخنان این استاد حوزه است روی سایت نمایش داده خواهد شد.



وی به پخش اینترنتی درسهای خارج استاد عالی حوزه علمیه خوزستان اشاره کرد و افزود: درس خارج وی به صورت زنده پخش خواهد شد، همچنین در آینده دروس خارج اصول و فقه نیز به صورت مکتوب در اختیار علاقه مندان خواهند گرفت.



وی به بحث پرسش و پاسخهای پایگاه اطلاع رسانی اشاره و گفت: در این قسمت پرسش و پاسخهایی با محوریت قرآنی از سوی مخاطبان پرسیده و ظرف 24 ساعت پاسخهای آنها از سوی آیت الله موسوی جزایری بر روی سایت گذاشته خواهند شد، در ابتدا نیز از سوی این دفتر تعداد 100 پرسش با پاسخهای آنها بر روی سایت قرار می گیرد.



حجت الاسلام جزایری با اشاره به تدریس نماینده ولی فقیه در خوزستان در دانشگاه امیرالمؤمنین(ع)، تصریح کرد: از دیگر برنامه های آینده دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله موسوی جزایری پخش آنلاین درس های دانشگاهی ایشان است.

