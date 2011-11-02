  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۳

همزمان با عید غدیر/

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله موسوی جزایری رونمایی می شود

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله موسوی جزایری رونمایی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله موسوی جزایری از رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان همزمان با عید سعید غدیر خبر داد.

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه در خوزستان و استاد درس خارج اصول و فقه حوزه علمیه خوزستان با حضور وی در عید سعید غدیر خبر داد.
 
وی با بیان اینکه تاسیس این سایت در راستای معرفی جنبه علمی و فقهی آیت الله موسوی جزایری است، افزود: این سایت شامل، تالیفات، پخش زنده درس خارج، اخبار، پرسش و پاسخ، گالری، نگارخانه، تدریس دانشگاهی و فایلهای صوتی و تصویری برنامه های نماینده ولی فقیه در خوزستان است. 

حجت الاسلام موسوی به تشریح هر یک از بخشهای این سایت پرداخت و گفت: در بخش تالیفات، کتابهایی که به قلم آیت الله موسوی جزایری تالیف شده و نیز کتابهای که برگرفته از سخنان این استاد حوزه است روی سایت نمایش داده خواهد شد.
 
وی به پخش اینترنتی درسهای خارج استاد عالی حوزه علمیه خوزستان اشاره کرد و افزود: درس خارج وی به صورت زنده پخش خواهد شد، همچنین در آینده دروس خارج اصول و فقه نیز به صورت مکتوب در اختیار علاقه مندان خواهند گرفت. 
 
وی به بحث پرسش و پاسخهای پایگاه اطلاع رسانی اشاره و گفت: در این قسمت پرسش و پاسخهایی با محوریت قرآنی از سوی مخاطبان پرسیده و ظرف 24 ساعت پاسخهای آنها از سوی آیت الله موسوی جزایری بر روی سایت گذاشته خواهند شد، در ابتدا نیز از سوی این دفتر تعداد 100 پرسش با پاسخهای آنها بر روی سایت قرار می گیرد.
 
حجت الاسلام جزایری با اشاره به تدریس نماینده ولی فقیه در خوزستان در دانشگاه امیرالمؤمنین(ع)، تصریح کرد: از دیگر برنامه های آینده دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله موسوی جزایری پخش آنلاین درس های دانشگاهی ایشان است.
 
سایت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان به آدرس www.jazayeri.ir است.
کد مطلب 1450021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها