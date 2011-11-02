تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه یازدهم آبانماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و دوم نوامبر سال 2011 میلادی.
- هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با برگزاری هشت دیدار زیر به پایان میرسد:
گروه A:
* بایرن مونیخ آلمان - ناپولی ایتالیا
* ویارئال اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان
گروه B:
* اینتر ایتالیا - لیل فرانسه
* ترابوزان اسپور ترکیه - زسکا مسکوی روسیه
گروه C:
* بنفیکای پرتغال - باسل سوئیس
* منچستریونایتد انگلستان - اتلول رومانی
گروه D:
* آژاکس هلند - دیناموزاگرب کرواسی
* لیون فرانسه - رئال مادرید اسپانیا
- مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* عربستان - عراق
* بنگلادش - عمان
گروه C:
* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تهران
* ایران - هند، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی تهران
گروه D:
* سوریه - لبنان
* امارات - یمن
گروه E:
* کرهجنوبی - گوآم
* تایلند - تایوان
گروه F:
* کره شمالی - میانمار
* لائوس - مالزی
گروه G:
* استرالیا - سنگاپور
* ماکائو - اندونزی
- تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان برای برگزاری دیدار با بحرین در مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی 2014 در قاره آسیا امروز در کمپ تیمهای ملی پیگیری خواهد شد.
- هفته سوم از رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با دیدار دو تیم ذوبآهن اصفهان و شرکت ملی حفاری اهواز آغاز میشود.
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