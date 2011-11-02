فرآورده های کوهی در ایلام/ سفری به کبیرکوه برای زالزالک و بنه

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام در یک منطقه کاملا کوهستانی قرار دارد و وجود کوه های متعدد از جمله دو رشته کوه بزرگ کبیرکوه و دینارکوه جلوه ای خاص به این استان بخشیده است.

در کوه های استان ایلام از جمله کبیرکوه جلوه ها، زیبایی ها و گونه های مختلف جانوری و گیاهی وجود دارد که بر ابهت این کوه بزرگ افزوده است.

یکی از نعمت های خدادادی در کوه ها، وجود گونه های درختی متنوع، گونه های گیاهی، فرآورده های کوهی که ارزش غذایی دارند و به شکل میوه هستند، است.

در حال حاضر فرآورده های مهم کوهی "زالزالک" و "بنه" در استان ایلام که هم اکنون در بازارهای استان به فروش می رسد و مورد توجه مردم قرار می گیرد، در فصل برداشت قرار دارند.

به همین منظور به کبیرکوه سفر کرده ایم تا در مورد معدن این دو میوه محلی بیشتر بدانیم.

اینجا بخشی از رشته کوه کبیره است و در پایین این کوه بزرگ درختان مختلف با جلوه ای خاص و زیبا چیده شده اند.

رشته کوههای کبیرکوه مرتفع و موازی کبیرکوه به طول 160 کیلومتر از شمال غربی تا جنوب شرقی استان ایلام را در برگرفته است.

بلندترین ارتفاع کبیرکوه منطقه ای به اسم "ورزرین" نام دارد که دارای سه هزار و 62 متر ارتفاع از سطح دریا است.

کبیرکوه به عنوان یک منطقه حفاظت شده جنگلی تعیین شده و وسعت آن حدود 20 هزار هکتار است.

این منطقه به دلیل برخورداری از تنوع شکل زمین، اختلاف ارتقاع و..از تنوع زیستی بالایی برخودار است.

کبیرکوه به دلیل داشتن پوشش جنگلی، اثر و پدیده های طبیعی و آب و هوایی متنوع دارای جاذبه های گردشگری فراوان است.

در کبیرکوه درختان متنوعی نیز وجود دارد که از جمله می توان به بلوط، زالزالک، بنه و ارژن اشاره کرد.

در ایلام به زبان کردی به زالزالک و بنه اسامی دیگری اطلاق می شود که این میوه ها در بین مردم از جایگاه بالایی برخودار است.

این دو گونه درختی به شکل کاملا کوچک است و میوه آن مانند تخمه به عنوان یک سرگرمی استفاده می شوند البته این دو گونه دارای خواص مفیدی هستند.

زالزالک به شکل زرد رنگ و اندازه و شکل خوردن آن مثل گیلاس است ولی بنه با رنگهای مختلف در اندازه کوچک مثل پسته بسته است و باید خوراکی از هسته جدا شود.

بنه به دو شکل نرم و سخت در کوه های ایلام یافت می شود. بنه نرم را می شود با پوست و هسته خورد ولی بنه سخت حتما باید شکسته شود چراکه می تواند به دندان آسیب برساند.

درخت زالزالک در کبیرکوه

هم اکنون فصل برداشت زالزالک در کوه های استان ایلام شروع شده و تعدادی برای کسب درآمد زالزالک را به شهر می آورند آن را به فروش می رسانند.

زالزالک یک میوه کاملا خوشمزه و کوهی است که فصل پاییز برداشت می شود و هم اکنون در بیشتر مناطق کبیرکوه یافت می شود.

این میوه وقتی روی درخت نرم شد قابل خوردن است و در غیر این صورت یعنی زالزالک هنوز قابل خوردن نیست و اگر هم باشد مزه زالزالک نرم را نمی دهد.

درخت بنه در کبیرکوه

بنه از نظر ارزش خوراکی جایگاه بالاتری نسبت به زالزالک دارد چراکه این گونه درختی از قدیم به علت مقوی بودن به عنوان غذا در بین مردم استفاده شده است.

مردم قدیمی بنه را با نان می خوردند که علاوه بر ارزش خوراکی دارای فواید پزشکی نیز هست.

هم اکنون بنه در خانه های مردم استان ایلام فریز نیز می شود و آن را برای زمستان نگهداری می کنند زیرا در فصل سرما این میوه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و لذیذتر است.

کبیرکوه در ایام و فواصل مختلف دارای گونه های خوراکی است که تحت عنوان فرآورده ها جایگاه بالایی در نزد مردم استان و حتی دیگر نقاط کشور دارند.

برای بازدید از کبیرکوه با توجه به نزدیکی این منطقه حفاظت شده به شهرهای دره شهر و بدره، می توان از این شهرها برای عبور استفاده کرد.

منطقه کبیرکوه با داشتن درختان، گونه های جانوری مثل گربه وحشی، کل، بز، پلنگ، خرس و...، آبشخورهای مهم مثل پشته لارت، چشمه های فرهادآباد، سراب فصلی ارشت و هشت جاذبه گیاهی و آب و هوای معتدل منتظر گردشگران است.