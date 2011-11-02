  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۷

به همت پلیس آگاهی/

100 دستگاه تجهیزات ماهواره ای در کرمانشاه کشف شد

100 دستگاه تجهیزات ماهواره ای در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ماموران مستقر در گلوگاه شهید کرانی کرمانشاه در بازرسی از یک دستگاه سواری "زانتیا" 109 دستگاه تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای قاچاق کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب اطلاع از توقف یک دستگاه سواری حامل محموله تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای در گلوگاه شهید "کرانی" کرمانشاه، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی کرمانشاه برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، با حضور ماموران در محل، یک دستگاه سواری "زانتیا" حامل تجهیزات ماهواره ای توسط ماموران مستقر در گلوگاه متوقف شده و 2 نفر متهم نیز در این باره دستگیر شده اند.

در بازرسی های به عمل آمده از سواری "زانتیا" تعداد 109 دستگاه تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای خارجی قاچاق شامل "رسیور" و "ال ان بی" کشف و ضبط شد.
 

کد مطلب 1450051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها