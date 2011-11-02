100 دستگاه تجهیزات ماهواره ای در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب اطلاع از توقف یک دستگاه سواری حامل محموله تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای در گلوگاه شهید "کرانی" کرمانشاه، بلافاصله ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی کرمانشاه برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، با حضور ماموران در محل، یک دستگاه سواری "زانتیا" حامل تجهیزات ماهواره ای توسط ماموران مستقر در گلوگاه متوقف شده و 2 نفر متهم نیز در این باره دستگیر شده اند.

در بازرسی های به عمل آمده از سواری "زانتیا" تعداد 109 دستگاه تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای خارجی قاچاق شامل "رسیور" و "ال ان بی" کشف و ضبط شد.

