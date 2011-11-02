  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۱

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته فراگیر

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته فراگیر

نام نویسی در دو کنکور فراگیر کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه پیام نور ساعت 24 امروز چهارشنبه به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در دو دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ساعت 24امروز چهارشنبه 11 آبان ماه به اتمام می رسد. 

ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 11 هزار و 240 نفر است، این رقم در سال گذشته 7 هزار و 50 نفر بود.

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 90 رشته و 789 رشته محل صورت گرفت، ضمن اینکه امسال 14 رشته به این مقطع اضافه شده است.

دانشگاه پیام نور اعلام کرد با توجه به اینکه همیشه در مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور ظرفیت بیش از تقاضا بوده بنابراین مشکلی از نظر پذیرش وجود ندارد، اما حد نصاب ها و رشته محل ها در این پذیرش لحاظ می شود و اگر داوطلبان انتخابهای درستی داشته باشند می توانند پذیرش شوند و ادامه تحصیل دهند.

زمان تمدید ثبت نام در این دو دوره تا عصر امروز اعلام خواهد شد.

آزمونهای دوره های فراگیر پیام نور 23 دی ماه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد برگزار می شود.

کد مطلب 1450053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها