به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام در دو دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ساعت 24امروز چهارشنبه 11 آبان ماه به اتمام می رسد.

ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 11 هزار و 240 نفر است، این رقم در سال گذشته 7 هزار و 50 نفر بود.

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 90 رشته و 789 رشته محل صورت گرفت، ضمن اینکه امسال 14 رشته به این مقطع اضافه شده است.

دانشگاه پیام نور اعلام کرد با توجه به اینکه همیشه در مقطع کارشناسی ناپیوسته فراگیر پیام نور ظرفیت بیش از تقاضا بوده بنابراین مشکلی از نظر پذیرش وجود ندارد، اما حد نصاب ها و رشته محل ها در این پذیرش لحاظ می شود و اگر داوطلبان انتخابهای درستی داشته باشند می توانند پذیرش شوند و ادامه تحصیل دهند.

زمان تمدید ثبت نام در این دو دوره تا عصر امروز اعلام خواهد شد.

آزمونهای دوره های فراگیر پیام نور 23 دی ماه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد برگزار می شود.