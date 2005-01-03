پاول:شيعه ها برنده انتخابات عراق خواهند شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هندوستان تايمز، پاول كه در برنامه" ديدار مطبوعات" شبكه تلويزيوني NBC صحبت مي كرد اعلام كرد كه اين پيروزي، نفوذ ايران را در داخل عراق در پي نخواهد داشت.

وي گفت: دولت جديد كه جانشين دولت انتقالي عراق در بغداد خواهد شد داراي اكثريتي شيعه كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي دهند خواهد بود.

همچنين پاول اعلام كرد كه دولتي كه با انتخابات آتي عراق برگزيده شود حامي حقوق تمامي گروهها اعم از كردها، اقليت عرب سني و همينطور ساير ساكنين عراق خواهد بود.

لازم به ذكر است كه تركيب عمده جمعيتي عراق شامل شيعيان اهل تسنن ،كردها و تركمانها هستند كه شيعيان با 60 درصد اكثريت را در بين آنها دارا هستند.