غرفه کردستان در جشنواره مطبوعات عنوان برتر را کسب کرد

یعقوب فروغیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و در بین غرفه های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای سراسر کشور سه غرفه استانهای کردستان، قزوین و لرستان بدون اولویت به عنوان غرفه های برتر استانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: انتخاب غرفه استان کردستان به عنوان برتر به دلیل نوع غرفه آرایی صورت گرفته بر اساس ویژگی های بومی و سنتی این استان و برگرفته از معماری بازسازی شده خانه کرد سنندج بود که در طول ایام برگزاری نمایشگاه مورد توجه و استقبال گسترده ای از سوی علاقمندان قرار گرفت.

کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: در غرفه استان کردستان در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها علاوه بر طراحی این ماکت، نشریات منتشره در این استان نیز در معرض دید علاقمندان قرار گرفته بود که در این ایام بالغ بر سه هزار نسخه نشریه با عناوین مختلف توزیع شد.

فروغیان در پایان گفت: هم اکنون 34 نشریه در استان کردستان مجوز انتشار دارند که شمار زیادی از آنها منتشر می شوند و برخی دیگر نیز به دلیل اخذ مجوز در سال جاری در مرحله انتشار قرار دارند.