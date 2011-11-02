«گزیده دیوان سعدی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته نائینی در این مجموعه سعی میشود سبکهای مهم ادبیات ایران مورد توجه قرار گیرد. به طور نمونه سبکهایی مانند سبک خراسانی، عراقی، هندی، بازگشت و ... در کتابهای این مجموعه مورد توجه هستند.
در «گزیده دیوان سعدی» پس از مقدمه، گزیدهای از کتابهای سعدی از جمله گلستان و بوستان، گزیده غزلیات، ترجیحبند، قصاید و غزلیات پندآموز و همچنین گزیده نصیحهالملوک، رساله در عقل و عشق و مجالس پنچگانه آمده است.
وقتی سعدی در سال 606 هجری قمری در شیراز ولادت یافت، مولانا در بلخ دو ساله بود. جالب این که خاندان هر دو از عالمان دین بودند و نیز هر دو قریب سیزدهساله بودند که وطن مالوف را به قصد شامات و حجاز و عراق ترک کردند. ولادت و دوران جوانی این دو رکن ادبیات فارسی با هجوم مغول در سال 616 هجری قمری مقارن شد. این مساله باعث شد خاندان مولانای سیزده ساله عازم شامات و قونیه شوند. سعدی نیز با وجود امنیت نسبی قلمرو فارس در سال 620 هجری قمری به عراق و حجاز سفر کرد و 50 ساله بود که به شیراز بازگشت.
مولف این کتاب در مقدمه و قبل از آغاز بخش گزیدهها، به سعدی و آثارش به این ترتیب پرداخته است: «سعدی کیست»، «کاربرد کلمات در دیوان سعدی»، «موسیقی کلام سعدی»، «تلخیص دیوان سعدی»، «ویژگیهای ساختاری گلستان»، «ضربالمثلهای گلستان» و «بوستان سعدی».
«گزیده دیوان سعدی» از مجموعه 120 جلدی گزیده و شرح آثار بزرگان ادبیات ایران در 380 صفحه، قطع پالتویی، شمارگان 2 هزار و 500 جلد و با قیمت 5 هزار و 700 تومان منتشر شده است.
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