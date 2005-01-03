قرداد ايجاد يك هزار واحد صنعتي در ونزوئلا تا دو هفته آينده منعقد مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جمع خبرنگاران گفت: در بازديد هيات ايراني از ونزوئلا درخواست همكاريهاي فني بويژه در صنايع كوچك بطور جدي مطرح شد.

ولي الله افخمي افزود: در اين بازديد كشور ونزوئلا خواستارايجاد واحدهاي توليدي در بخشهاي صنايع كشاورزي، آبياري تحت پوشش، توليد پليمر، صنايع بهداشتي و آرايشي، مصالح ساختماني و قطعات صنعتي و خودرو توسط صنعتگران ايراني در ونزوئلا شدند.

وي با اشاره به اينكه رويكرد كشور ونزوئلا ايجاد واحد هاي صنعتي كوچك بود، تصريح كرد: اين كشور در زمينه هاي ياد شده اعلام نياز كرده و خواستار ايجاد يك هزارواحد صنعتي توسط ايران در ونزوئلا شدند.

به گفته وي، كشور ونزوئلا همچنين خواستار ساخت مسكن كوچك و ارزان قيمت در ونزوئلا شده چراكه اين كشورنيازبه يك ميليون واحد مسكوني دارد.

افخمي افزود: ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه با ايجاد اين واحدهاي صنعتي در ونزوئلا مي تواند بستر را براي صادرات هر چه بيشتر خط توليد در خارج از كشورفراهم كند.

وي در باره ارزش سرمايه گذاري براي ايجاد يك هزار واحد صنعتي در ونزوئلا گفت: پيش بيني مي شود كه حدود نيم ميليارد دلار در مجموع ارزش سرمايه گذاري اين واحدها باشد.

وي درخصوص مدت همكاري براي ايجاد اين واحدها در ونزوئلا گفت: به علت اينكه صنعتگران از بخشهاي مختلف صنعتي در ايجاد اين واحدها نقش خواهند داشت بطور همزمان فعاليت آنها پس از انعقاد قرارداد ( دوهفته اينده) آغاز خواهد شد و كشور ما امكانات و تجهيزات لازم براي اجراي چنين فعاليت اقتصادي را دارد.

معاون وزير صنايع و معادن افزود: سازندگان تجهيزات در كشوربراي ايجاد واحدهاي صنعتي در كشور ونزوئلا براي كسب اطلاعات بيشتربراي همكاري به سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي مراجعه كنند.

افخمي با اشاره به تصويب صندوق ضمانت صنايع كوچك گفت: اين صندوق بعنوان يك نهاد پشتيبان مي تواند صنعتگراني كه داراي مهارتهاي خاص هستند اما از توان مالي برخوردار نيستند حمايت و پشتيباني كند.

وي درباره اجراي طرح 30 هزار فرصت شغلي كه از سال 81 آغاز شده افزود: اين طرح به مرحله نهايي رسيده وبا تخصيص به موقع اعتباري معادل 50 ميليارد تومان ازسوي سازمان مديريت تا كنون 26 هزار شغل بطور رسمي ايجاد و چهار هزارشغل نيز در مرحله ارايه تسهيلات از سوي بانك صادرات مي باشد.

وي همچنين درباره اجرا طرح 100 هزار فرصت شغلي كه از سال 82 آغاز شده تصريح كرد:در اين طرح كه با همكاري سه بانك ملي، صادرات و ملت انجام مي شود ، بانك ملت كمترين همكاري را داشته است.

معاون وزير صنايع گفت: بانك ملت از ميزان 110 ميليارد تومان تسهيلاتي كه بايد ارايه مي داد تا كنون تنها 4/30 ميليارد تومان ارايه داده است و اين درحالي است كه اين بانك بايد 5/6 بربر سهمي كه از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي(6/16 ميليارد تومان) ارايه مي شد، پرداخت مي كرد يعني 80 ميليارد تومانكه از اين ميزان 50 ميليون تومان نسبت به تعهد خودتاخير دارد.