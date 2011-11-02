لزوم توقف کامل روند سازش / تشکیلات خوگردان به گفتگوی ملی روی آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، حماس بار دیگر اشغالگران قدس را مسئول تشدید اقدامات تجاوزکارانه بر ضد ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری دانست و تاکید کرد مقاومت هرگز در این زمینه دست بسته نخواهد بود.



این جنبش در خصوص تصمیم جدید صهیونیستها برای ساخت دو هزار واحد مسکونی جدید در شهرکهای صهیونیست نشین در قدس اشغالی اعلام کرد اشغالگران همچنان به یهودی کردن سرزمین فلسطینی و هتک حرمت مقدسات و سیاست محاصره و فشار و باج خواهی در تلاش ناکام برای تحمیل اراده و شروط خود بر ملت فلسطین ادامه می دهند.



این جنبش تصریح کرد : این اقدامات و سیاستها تاکید می کند که ادعاهای اسرائیل درباره ازسرگیری روند سازش، تنها بهانه ای برای پوشش جنایات و سیاستهای شهرک سازی و یهودی سازی است.



حماس بار دیگر از تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش فتح خواست با بازنگری اساسی در گزینه سازش سیاسی به گفتگوی ملی فراگیر با گروههای فلسطینی برای بنای راهبرد فلسطینی جدید با پایبندی به اصول ملی و مقاومت به عنوان راهی برای آزادی سرزمین و تشکیل کشور فلسطین و بازگشت ملت فلسطین به سرزمین خود روی آورد.