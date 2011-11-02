به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد پژوهشی موسیقی در برنامه‌های کودک و خردسال صبح امروز دهم آبان ماه با حضور پژوهشگران، برنامه‌سازان و مدیران حوزه کودک و خردسال با اجرای علیرضا خمسه در تالار همایش‌های شبکه دوم برگزار شد.

حسینی مدیر نظارت و ارزشیابی مرکز موسیقی اظهار کرد: علمی بودن موسیقی و محتوا داشتن آن حداقل کاری است که باید تولید کننده رعایت کند. اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که موسیقی زیرزمینی و لس آنجلسی به برنامه‌های کودک رسیده‌اند و اجرا نیز اصلا متناسب با این گروه سنی نیست.

علی زارعان مدیر گروه کودک شبکه دوم نیز با اشاره به 78 شبکه‌ کودک که در جهان مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: ما هنوز جزو این 78 شبکه نیز نیستیم. من از واحد موسیقی تقاضا می‌کنم به ما نزدیک‌تر شوند. پیوند دوستان نظارتی با ما که عملیاتی هستیم نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. این امر در حالی که به زودی شبکه خارجی فارسی زبان کودک افتتاح خواهد شد، بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: وضع فعلی موسیقی کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما استاندارد نیست. از طرفی موسیقی خردسال از موسیقی کودک باید جدا شود و با عدم استفاده از موسیقی جاز و راک برای کودکان سلیقه مخاطب کودک را بیش از تنزل نداد. چرا که اگر ما ذهن کودک امروز را با موسیقی که مورد تایید هیچ یک از ارکان فرهنگ نیست، عادت بدهیم آن‌ها در زمان نوجوانی و جوانی از موسیقی چیزی نخواهند فهمید.

زارعان یادآور شد: حدود موسیقی در صدا و سیما باید بازنگری شود در غیر این صورت در آینده ما در ذهن تاریخی ایران و اسلام برای این جریان‌سازی اشتباه محکوم به اعدام خواهیم شد و این در حالی است که محدودیتی در عالم موسیقی کودک وجود ندارد و تنها بازنگری و بازشنوایی موسیقی کودک می‌تواند راهگشا باشد.

مدیر گروه کودک شبکه دو تصریح کرد: کندی یک برنامه را نباید به گردن موسیقی انداخت. موسیقی ایجاد کننده ریتم یک برنامه کم مایه نیست. همانطور که نباید از آن به عنوان حرکات موزون تلقی داشت. بلکه موسیقی یک عنصر فرهنگ ساز است که بازوی دست ما تلقی می‌شود نه طناب دور گردن ما.

وی در پایان گفت: برخلاف ما در تمام دنیا برنامه زنده برای خردسال و کودک استاندارد نیست. چرا که در اینطور برنامه‌ها دقت کمتری لحاظ می‌شود و هر اشتباه برای مخاطبی که 20 برابر مخاطب بزرگسال برداشت و سلیقه پردازی دارد، کاملا غیراستاندارد به حساب می‌آید.

مسعود روشن‌پژوه، مجید قناد، ناصر آویژه، حسینی، شهرام لاسمی، ایرج قنبری ملیکا زارعی، نگار استخر، معصومی، هما روستاپور و رودابه حمزه‌ای از دیگر حاضران این مراسم بودند.