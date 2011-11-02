آمار بیش از 32هزار خانوار کهگیلویه و بویراحمدی فهرست برداری شد

حمزه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت همچنین برای 29خانوار در سطح استان فرم سرشماری تکمیل شده است.

وی بیان کرد: در این مدت همچنین بیش از دو هزار خانوار غایب بودند و آمارگیران موفق به کسب اطلاعات لازم از این خانواده ها نشدند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: داشتن آمار و اطلاعات دقیق، برنامه‌ ریزی مناسب را برای توسعه و پیشرفت آسان و شناخت نیازهای واقعی جمعیتی را میسر می کند.

وی با اشاره به برخی از مزایا و منافع سرشماری نفوس مسکن در جریان تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان کشور گفت: انتظار می رود که مردم استان نهایت همکاری و مساعدت را با افراد و آمارگیران ستاد اجرای طرح سرشماری نفوس مسکن در استان به عمل آورند.

کرمی تصریح کرد: همکاری و مساعدت مردم منجر به استخراج آمار صحیح و دقیق برای برنامه‌ ریزی‌های مدیریتی خواهد شد.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه 60 شاخص برای طرح سوال ازخانواده ها و مردم در فرم های مخصوص پیش بینی شده است، گفت: در این سرشماری اطلاعاتی از قبیل جمعیت خانوار، وضعیت مسکن و اشتغال از خانواده‌ها پرسیده می‌شود.

کرمی، جمعیت استان کهگیلویه وبویراحمد را بر اساس سرشماری نفوس مسکن سال 85 بالغ بر 634 هزار و 299 نفر در قالب 126 هزار و 514خانوار عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود 320 هزار و 986 نفر مرد و 313 هزار و 313نفر زن هستند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری استان همچنین جمعیت شهری این استان را 320 هزار و 192 نفر و جمعیت روستایی را بالغ بر 329هزار و 849 نفر عنوان کرد.

سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبانماه همزمان درسراسرکشور آغاز شده است و تا 22 آبانماه سال جاری ادامه دارد.