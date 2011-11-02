به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی هشتم تیر ماه امسال با حکم محمدحسین صوفی معاون صدا به عنوان مدیر رادیو ایران صدا منصوب شد. وی از زمانی که به شبکه ایران صدا آمده تلاش کرده تا مخاطبان شاهد اتفاقات جدیدی در این شبکه باشند.

*خبرگزاری مهر – سرویس فرهنگ و هنر: چرا رادیو ایران صدا هنوز بعد از گذشت چند سال از راه‌اندازی‌اش مهجور است؟ و در میان مخاطبان آنقدر جا نیفتاده تا درباره این رسانه صحبت کنند. در واقع این شبکه بر اساس چه ضرورت‌هایی راه‌اندازی شد؟

- رضا رضایی، مدیر ایران صدا: شبکه رادیویی ایران صدا با هدف اطلاع‌رسانی از رویدادهای ایرانیان و به نوعی فارسی زبانان از اواخر سال 86 شروع به کار کرد. سیاست اولیه ایران صدا معرفی این شبکه نبوده، بلکه ایران صدا را به عنوان یک بستری در حوزه مجازی دیدند که اخبار و رویدادهای حوزه فارسی زبانانان را منعکس کند.

این شبکه نیز طبق این اهداف فعالیت کرده و معرفی آنچنانی اتفاق نیفتاد، اما چون شروع کار ایران صدا به نوعی یک بستر جدیدی در حوزه وب است، به همین دلیل نیازمند یکسری فعالیت‌هایی بود که شاید به مرحله معرفی نمی‌رسید. تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک فرآیند اطلاع رسانی به مخاطبان در قالب‌های مختلف انجام شود.

در چند ماه گذشته که من به این شبکه آمدم بنای معرفی ایران صدا را داشتم و تبلیغ را شروع کردیم، اما تبلیغ به شکل غیرمستقیم است و نه مستقیم. در حوزه پخش مسابقات فوتبال با شبکه ورزش کار مشترک داشتیم. در زمینه پخش زنده دعای کمیل از مدینه با رادیو معارف همکاری کردیم. همزمان با شبکه هایی که برنامه‌های زنده از مدینه و مکه و دعای عرفه از صحرای عرفه دارند، پخش می‌کنیم. به تعبیری ایران صدا در کنار شبکه‌های دیگر معرفی می‌شود.

*در این تبلیغ غیرمستقیم که به آن اشاره کردید چقدر موفق بودید؟ و آیا تبلیغ مستقیم هم جزو برنامه‌هایتان قرار دارد؟

- بله، ایران صدا به سبب ماهیت خودش الان 208 میلیون دقیقه برنامه روی سایت دارد. می‌توان گفت یک گنجینه بسیار بزرگ است که ضرورت دارد این گنجینه به مردم معرفی شود. طبیعی است که از روش‌های مختلف تبلیغ استفاده کنیم و از فنون تبلیغ بهره می‌بریم. به نظرم میزان موفقیت ما در حوزه کارهایی که انجام شده و با توجه به ارزیابی که در میزان بازدیدکنندگان ماه‌های اخیر از سایت شبکه دریافت کردیم، رضایت بخش است. در مجموع سیر صعودی داشتیم.



*اشاره کردید در آینده از قالب‌های مختلف فرآیند اطلاع رسانی بهره می‌برید. می‌خواهم بدانم این آینده چه زمانی است، امسال یا سال آینده؟

- معمولاً کارها را باید بر اساس سال مالی تنظیم کرد. در بودجه‌ای که برای ایران صدا در سالی که هستیم، بحث تبلیغات زیاد دیده نشده است. طبیعی است ما باید برای تبلیغ هزینه کنیم. در محدوده اختیاری که می‌توانیم در بودجه موجود داشته باشیم، به شکل مستقیم و غیر مستقیم در سال جاری این کار را انجام می‌دهیم، اما در سال آینده به صورت پرحجم تبلیغات انجام می‌‌شود. در مجموع بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌های ملی، استانی و سراسری در حوزه تصویر و شنیداری در دستور کار ماست.

*فکر می‌کنید این شبکه رادیویی به جایگاهی می‌رسد که مخاطب عام را درگیر کند یا نه؟

- طبیعی است این اتفاق می‌افتد. ما الان در مجموعه شبکه ایران صدا آنچه را بررسی می‌کنیم میزان بازدیدکنندگان است که در زمان برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال 28 درصد رشد داشته است. کاربرانی که در طول نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال ثبت نام کردند 373 درصد رشد داشته یا میزان کارت‌های شارژ در ایران صدا که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد 1090 درصد رشد داشته است.

همچنین تعداد خرید کتاب‌هایی که از ایران صدا اتفاق افتاده 1107 درصد رشد داشته و این نشان می‌دهد اقبال مخاطب رو به رشد است. بخشی هم دردست ما نیست و آن هم در حوزه میزان سرعت اینترنت مخاطبان است.

*با توجه به مشکلات سرعت اینترنت به نظرتان این شبکه موفق بوده است؟

- آنچه در مجموعه سایت ایران صدا پیش بینی می‌شود و در قالب‌های مختلف در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد، در حدود چهار یا پنج فرمت برای دریافت با کیفیت بیشتر و کیفیت کمتر است. ممکن است کسی با سرعت کم وارد شبکه شود، اما او هم می‌تواند مخاطب خوبی برای ما باشد. به همین دلیل حجم فشرده‌سازی و برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم تا او هم بهره ببرد. اما دامنه استفاده مخاطب از اینترنت باید بگویم پوشش جغرافیایی بیشتر مد نظر است تا پوشش سرعت اینترنت یا میزان پهنای باند.

در حال حاضر به هر جا که سر می‌زنید بخشی از کارهایشان اینترنتی شده است. شتاب استفاده از اینترنت و فضای مجازی در خیلی از دستگاه‌ها جزو زندگی روزمره مردم شده است و نمی‌توانند از این ابزار رسانه‌ای غافل باشند. طبیعی است که ایران صدا هم یکی از هزاران سایتی است که در دنیای وب قرار دارد و تبلیغ را باید به گونه‌ای بالا ببریم که در حوزه برودکست (انتشار امواج) و در حوزه وب، در سایر شبکه‌های اینترنتی بتوانیم خودمان را معرفی کنیم تا مخاطبان بیشتری بیایند.

الان مخاطبان این شبکه فرهیختگان هستند. اساتید دانشگاه یا افرادی که سواد علمی خوبی دارند. این خودش مخاطب خاص است و حفظ و نگهداری این مخاطبان برای ما است.

*یعنی دغدغه شما در حال حاضر نگه داشتن این قشر از مخاطبان است ؟

- به دلیل حجم تنوعی که در اختیار داریم، دغدغه نگه داشتن مخاطب را نداریم. برای اینکه می‌دانیم این مخاطبان هستند. دغدغه من به روز بودن است و اینکه گوشه‌ای از دایره وسیع اطلاعاتی که در دنیا وجود دارد را در اختیار مخاطب قرار بدهیم. یعنی به روز بودن و به لحظه بودن یکی از معیارهای ماست. توسعه کیفی یکی از فرآیند فعالیت‌هایی است که من از وقتی که به ایران صدا آمدم شروع کردم و به کمیت توجه ندارم.

اعتقاد دارم باید کیفیت را افزایش بدهم. تولیدات بر بستر وب و آنچه که با ماهیت وب سازگار است را اضافه کنم. در شبکه‌های دیگر می‌توانیم یک موسیقی فاصله‌ای مثلاً چند دقیقه‌ای را بین برنامه‌ها پخش کنیم، ولی این نوع نگرش، ساختار و ماهیت برنامه‌سازی در حوزه وب پاسخگو نیست.

باید موسیقی‌های کوتاه و خاص به صورت موسیقی فاصله در برنامه‌ها اتفاق بیفتد که این کار را شروع کردیم. به نوعی یکی از اقدامات که ممکن است در آینده به آن برسیم این است که معیار تولید برنامه که الان دقیقه وعدد است، ممکن هست ما این را تغییر دهیم. در حال حاضر در اینترنت در حال بررسی هستیم و نقاط قوت و ضعف را بررسی می‌کنیم که چه چیزی را جایگزین دقیقه و عدد کنیم تا رضایت‌مندی مخاطب را بیشتر داشته باشیم.

*مخاطبان خارج از کشور هم دارید؟



- بله.

*مخاطبان خارج از کشور با شما بیشتر در تماس هستند یا مخاطبان ایرانی؟

- بیشترین مخاطب ایران صدا بین ساعت 9 تا پنج بعد از ظهر است. بیشترین مخاطبان ایران صدا ایرانی هستند و از ایران شبکه ایران صدا را بررسی می کنند. بیشترین کشوری که شبکه ایران صدا را مورد استفاده قرار می‌دهد، آمریکا است که بیشترین برنامه را دانلود می کند و بهره می‌برد.

*تعامل‌تان با مخاطبان خارج از کشور چطور است؟

- برای هر برنامه یک کد داریم که مخاطب می‌تواند نسبت به هر برنامه نظر بدهد. خود برنامه‌ساز در این سیستم که اتوماسیون ایران صدا است، نظرات را دریافت می‌کند. این تعاملی است که بین برنامه‌سازان و مخاطب اتفاق می‌افتد و تفاوت آن با شبکه‌های رادیویی دیگر در این است که مخاطب نسبت به برنامه خاص نظرش را اعمال می‌کند و اعلام می‌کند.

من میزان دسترسی برنامه‌ساز به نظرات مخاطبان را بررسی کردم که متوجه شدم کمرنگ است. به همین دلیل بازنویسی کردیم. شاید تا یک ماه آینده این بحث تعاملی بودن ایران صدا را به عنوان فعالیت جدید ایران صدا رسانه‌ای شود و اطلاع رسانی کنیم و بگوییم سیستم تعاملات ما تفاوت‌اش نسبت به شبکه‌های دیگر چیست؟ و به صورت دقیق و روشن بیان کنیم.

بخش دیگری که به مجموعه برنامه‌ها اضافه می‌کنیم این است که اختیار به مخاطب می‌دهیم تا نسبت به هر برنامه نظرش را به صورت نوشتاری اعلام کند و کامنت گذاری می‌کنیم. در هر برنامه متن برنامه با تایید مدیر گروه منتشر می‌شود.

*آیا در کشورهای مختلف رادیوهای اینترنتی هم داریم تا بتوانید الگوی خوبی بگیرید؟

- بله، در ترکیه، آلمان، استرالیا، آمریکا و دیگر کشورهایی که در حوزه رسانه پیشرفته هستند، رادیو اینترنتی وجود دارد. رادیو اینترنتی منجر به ارتباط دو سویه با مخاطب می‌شود. انتخاب برنامه را در هر نقطه از دنیا که مخاطب باشد، فراهم می‌کند.

مخاطب می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز و به اختیار خودش به این شبکه وصل شود. شاید رادیو اینترنتی آینده رادیو تصور شود. رادیو اینترنتی به نوعی خودش را با فناوری نوین منعطف کرده و ضرورت دارد. ما برای شبکه‌های تلویزیونی و رادیو سایت طراحی می‌کنیم و می‌گوییم رسانه مکمل آن فرایند است. شبکه اینترتی ایران صدا هم تعریف جامع خودش را دارد.

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