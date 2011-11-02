اظهارات گستاخانه وزیر خارجه بحرین علیه ایران/ تبعیضی در بحرین وجود ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، "خالد بن احمد الخلیفه" وزیرامور خارجه بحرین که به قاهره سفر کرده، روز گذشته در جمع برخی رسانه های مصری ادعا کرد: ایران همواره به بحرین همانند "مروارید یک تاج" می نگرد چون بحرین دروازه ورود به خلیج فارس است.

وی در ادامه اظهارات ضد ایرانی خود از کشورهای عربی تقاضا کرد از رژیم بحرین در برابر ایران حمایت و پشتیبانی کنند.



وزیر امور خارجه بحرین در اظهاراتی گستاخانه با اشاره به ایران اسلامی، افزود: "جمهوری اسلامی شیعی" در تلاش است که شیعیان کل جهان را تحت لوای حکومت دینی درآورد.

وی مدعی شد : مسئولیت کل کشورهای عربی و نه فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس ایستادگی در برابر خطر ایران است. این خطری بزرگ است که دارای زوایای متعددی است. ملتهای عرب هم باید نسبت به خطر ایران که ممکن است به هزار شکل درآید، هوشیار باشند؛ تهدیدات در این زمینه جدی است.

وزیر امور خارجه بحرین با وجود کشته شدن دهها نفر از شهروندان این کشور در زندانهای آل خلیفه طی ماههای اخیر، ادعا کرد: ما با شیعیان تبعیض آمیز برخورد نمی کنیم و هیچ گونه تبعیضی در بحرین علیه آنان وجود ندارد.

خالد بن احمد الخلیفه البته در پایان با اشاره به دیدار ماه گذشته خود با "علی اکبر صالحی" وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ادعا کرد: من با گفتگو با ایران مخالف نیستم، اما تهران در امور کشورهای عرب دخالت می کند!