گزارش خبرگزاري مهر از ديدگاه رهبران ديني جهان در خصوص فاجعه سونامي در شرق آسيا

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، رهبران ديني تلاش مي كنند فاجعه سونامي را توضيح دهند، اين در شرايطي است كه اسقف اعظم كانتربري تصديق مي كند كه اين امر كار ساده اي نيست. همزمان با رويارويي با بزرگترين فاجعه طبيعي، روز گذشته رهبران ديني سعي كردند توصيفي الهي از سونامي ارائه دهند و كساني را تسلي دهند كه ممكن است بپرسند چرا خداوند اجازه داد در روز باكسينگ ( روز پس از كريسمس جشن سنت استفان، اولين شهيد مسيحي) صفحات تكنوتيك زير اقيانوس هند چنين فاجعه آفرين حركت كند.

مسيحيان بر حضور خداوند تا كيد مي كنند، هندوها خود را با سر نوشت وقف مي دهند، خاخام يهوديان دعاي خاص خود را ارائه مي دهد، رهبران مسلمان از خواست خداوند سخن مي گويند. در اين اثناء اسقف كانتربري مقاله اي را براي نشريه ساندي تلگراف نوشت.





روان ويليامز اسقف اعظم كانتربري

لامبث پالاس مقر اسقف اعظم كليساي انگليس در كانتربري، از اين امر ناراضي بود كه تيتر روزنامه ها با كلماتي كه اسقف انتخاب كرده بود بسيار متفاوت بود. تيتر روزنامه ها كلمات استقف را چنين تغيير داده بودند : اسقف كانتربري : اين فاجعه باعث ترديد من در وجود خدا شد.

دكتر" روان ويليامز" نوشت : انتظار دخالت خداوند زماني كه اوضاع وخيم مي شود بسيار شگفت انگيز است. چقدر بايد خطر وجود داشته باشد و يا تعداد مرگ ومير به چه اندازه باشد كه خداوند در اين امور وارد شود. اگر عده اي از دينداران دقيقاً توضيح دهند كه چرا اين مرگ ها اتفاق افتاد ما احساس امنيت و شادي بيشتر و يا حتي اعتماد بيشتري به خدا مي كنيم . آيا ما در مورد خدايي كه تعمداً برنامه اي طرح ريزي كرده كه سطح خاصي از تلفات رادر برگيرد احساس نا اميدي مي كنيم. اكنون اين پرسش به وجود آمده كه چگونه مي توان به خداوند ايمان داشت و عدم طرح اين پرسش جاي تعجب باقي مي گذارد. ايمان باقي مي ماند نه به خاطر تسلي و يا توضيح فجايع بلكه به خاطر مومنان. مومنان آموخته اند كه دنيا و زندگي دنيايي را به مثابه هديه اي نگاه كنند. آنها آموخته اند كه حقايقي وجود دارد كه آنها تنها مي توانند در مقابل آن اظهار شگفتي كنند.

همان نشريه پيشتردرجه ايمان اسقف اعظم كانتربري را زير سوال برده بود و چهار ماه قبل دكتر ويليامز را به دليل اين كه تاييد كرده بود محاصره مدرسه" بسلان" باعث مطرح شدن پرسش هايي درباره ايمان مي شود سرزنش كرده بود.

"لامبث پالاس"، روز گذشته گفت : در حالي كه مقاله اسقف كاملاً در روزنامه ساندي تلگراف نقل شده بود ، اما تيتر روزنامه سوء تعبييري از ديدگاه او بود. اما زماني كه هركس اين متن را بخواند متوجه مي شود كه اسقف هيچ گاه بيان نكرده كه سونامي باعث شده است كه او درباره وجود خداوند ترديد كند و يا وجود او را زير سوال ببرد. اين در شرايطي است كه دين مسيحيت پاسخ هاي ساده اي را به مشكل رنج انسان ارائه نمي دهد. در اين راستا روز گذشته در سراسر انگلستان از تمام اديان اصلي به دكتر ويليامز پيوستند تا توضيح دهند چگونه اين فاجعه مي توانند با اعتقادات ديني آنها وفق يابد.

در استندرينگهام، ملكه و خانواده سلطنتي براي قربانيان فاجعه دعا كردند و به سخنان اسقف اعظم نورويچ گوش فرا سپردند.



وي اعتراف كرد يك هفته پيش او حتي نمي دانست كه سونامي چيست.



او ادامه داد: همه ما مي توانيم قدرت وحشتناك يك ديوار آبي30 فوتي و يا حتي بيشتر كه با سرعت چندين كيلومتر در ساعت حركت مي كند را درك كنيم. زماني كه بهاي زندگي انسانها اين قدر سنگين است كلمات در مقابل آن بي ارزش به نظر مي رسند. خداوند براي زندگي، زميني به ما اعطا كرده كه زنده است و حركت مي كند. زمين فاقد نيروي حيات نيست، زمين زنده است به همين دليل ما نيز زنده هستيم. حادثه هفته گذشته اين امر به انسان ياد آوري مي كنند كه كسي كه زندگي مي بخشد زندگي را نيز مي گيرد.

اسقف شروزبري به حضار در كليسا گفت : موج كابوس مانند اقيانوس به كتاب عهد قديم اشاره دارد كه حضرت يعقوب خانواده خود را در زلزله اي از دست داد.



وي افزود : اين حقيقت امري است كه هر نسل بايد آن را قبول كند. خداوند رنج را از ميان نمي برد، بلكه در عوض وعده به رهايي از رنج داده است.



وي ادامه داد: در پاسخ به اين پرسش كه اكنون خداوند كجاست؟ دو مطلب براي گفتن دارم. خداوند همان است كه مصلوب شد و رنج را حس كرد و دوم اين كه خداوند در دستان كساني است كه در دفع مردگان كمك مي كنند، آب آشاميدني به بازماندگان مي رساند و ديگران را تسلي مي دهند. اين ايمان مسيحي است.

دين به ما مي آموزد در چنين لحظاتي ايمان بيشتري به خداوند داشته باشيم. نور خداوند به عشق شباهت دارد و همانطور كه بيشتر به اين نور نزديك شده متوجه مي شويم كه فجايع عشق ما را از بين نمي برد بلكه آن را تقويت مي كند. فجايع ايمان و عشق ما را از بين نمي برد. نور خداوند در تاريكي اين فاجعه مي تابد

رهبران كاتوليك ديدگاهي انتزاعي تر در پيش گرفتند. در بيرمنگام، وينسنت نيكولاس، اسقف اعظم كاتوليك هاي اين شهر در مراسم عشاي رباني گفت : دين به ما مي آموزد در چنين لحظاتي ايمان بيشتري به خداوند داشته باشيم. نور خداوند به عشق شباهت دارد و همانطور كه بيشتر به اين نور نزديك شده متوجه مي شويم كه فجايع عشق ما را از بين نمي برد بلكه آن را تقويت مي كند. فجايع ايمان و عشق ما را از بين نمي برد. نور خداوند در تاريكي اين فاجعه مي تابد. نور خداوند در شجاعت، سخاوت، بخشش و دلاوري انسان مي درخشد. البته مرگ نهايت فاجعه است، اما اين مرگ هزاران تن به وقوع پيوست. اين مسئله اهميتي ندارد كه مرگ چگونه به وجود مي آيد، در سنين ميان سالي، يا پس از بيماري و يا در يك مصيبت و فاجعه اما مرگ قدرت از بين بردن مشيت الهي را ندارد، خداوند همواره سرنوشت ما را رقم مي زند.





اقبال سنكراني دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان

"اقبال سنكراني" دبير كل شوراي مسلمانان انگلستان در گفت و گو با برنامه روز يكشنبه بي بي سي گفت : اين فاجعه خواست خداوند قادر بوده است. اين بعد از اراده خداوند خارج از تصور ماست. خداوند به همه چيزآگاه است. هيچ كدام از ما نمي توانيم تا ابد زندگي كنيم. مرگ همواره رخ مي دهد اما اشكال آن خارج از فهم ماست. مومنان بايد ايمان قوي به خداوند قادر متعال داشته باشند.





مورفي اوكانر، رهبر كليساي كاتوليك انگلستان و ولز

فاجعه سونامي چالشي براي ايمان محسوب مي شود اما ايمان را از بين نمي برد چرا كه ما به خداوند ايمان داريم. هر روز هر قدر هم كه كوتاه باشد در زندگي انسان بسيار ارزشمند است چرا كه هر روز به مثابه عشقي است از طرف خداوند

كاردينال "مورفي اوكانر"، رهبر كليساي كاتوليك انگلستان و ولز گفت : اين فاجعه چالشي براي ايمان محسوب مي شود اما ايمان را از بين نمي برد چرا كه ما به خداوند ايمان داريم. هر روز هر قدر هم كه كوتاه باشد در زندگي انسان بسيار ارزشمند است چرا كه هر روز به مثابه عشقي است از طرف خداوند. اين عشق بيهوده نيست اما همچنان ادامه دارد چرا كه مرگ انسان همواره ادامه دارد كاتوليك ها و ديگر مسيحيان با ايمان خود نسبت به اين وقايع واكنش نشان مي دهند. آنها به درگاه خداوند دعا مي كنند و ايمان، اعتماد آنها به خداوند قادر متعال باعث مي شود بعد خير اين فجايع بيشتر مشخص شود، چرا كه همواره عده اي تنها بعد شر آن را در نظر مي گيرند.

دكتر "جانسون ساكس" خاخام يهودي گفت : اگرچه ما به حضور خداوند در تاريخ اعتقاد داريم اگر اين پرسش را مطرح كنيم كه چرا اين واقعه رخ داد اين فاجعه را پذيرفته ايم و در راه آن مبارزه اي انجام نداده ايم. يهوديان سعي مي كنند علت آن را جويا نشوند، بلكه بپرسند چه كارهايي مي توانند انجام دهند و چگونه مي توانند كمك كنند. پيام اين است كه همه ما به هم وابسته ايم. بايد همراه يكديگر تلاش كنيم و به بازماندگان كمك كنيم. ما اعتقاد داريم خداوند از ما مي خواهد به كساني كه در رنج هستند كمك كنيم.

شاناكا ريشي داس" مدير مركز مطالعات هندو آكسفورد





ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه علاوه بر موارد ديگر رنج نيز در آن وجود دارد. رنج و مرگ جزئي از زندگي ماست و اين امر خللي در رابطه انسان و خداوند به وجود نمي اورد

"شاناكا ريشي داس" مدير مركز مطالعات هندو آكسفورد گفت : سرزنش خداوند در چنين فجايعي بچه گانه است. اين امر پذيرفتن مسئوليت شخصي و اين حقيقت است كه شما مركز جهان نيستيد. كسي نمي تواند چنين وقايعي را متوقف كند. بهتر است ما كمال خود را بشناسيم تا اين كه دنيا را كامل كنيم. ما همه در دنيايي زندگي مي كنيم كه علاوه بر موارد ديگر رنج نيز در آن وجود دارد. رنج و مرگ جزئي از زندگي ماست و اين امر خللي در رابطه انسان و خداوند به وجود نمي آورد .