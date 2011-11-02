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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۲

آجرلو خبر داد:

اختصاص اعتبار میلیاردی برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی البرز

اختصاص اعتبار میلیاردی برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: اعتبار میلیاردی برای کمک به واحد های صنعتی و تولیدی استان البرز از طریق بانک مرکزی اختصاص یافته است.

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه مشترک با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی البرز گفت: اعتبار میلیاردی برای کمک به  واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز از طریق بانک مرکزی اختصاص یافته است.

وی افزود: باید با کمک ارگانها و نهاد ذیربط بستر سرمایه گذاری مناسب را در سطح استان فراهم آوریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: اجرای مناسب و کامل برنامه های حمایتی می تواند علاوه بر توانمند سازی صنایع کوچک و ارتقای آنها، تولید صادارت محور و جذب بازارهای جهانی را در مدت زمان کوتاه تری محقق کند.

وی یادآور شد: صنعت البرز پتانسیلهای بالایی در تمامی بخشها دارد که در صورت حمایت و جذب سرمایه گذار می تواند رونق اقتصادی و توسعه اشتغالزایی را به همراه داشته باشد.

کد مطلب 1450110

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