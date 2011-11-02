میهمانان جشنواره تئاتر کودک 14 آبان وارد همدان می شوند

ساسان ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 350 مهمان داخلی و خارجی برای شرکت هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان وارد همدان می شوند.

وی از برگزاری بزرگداشت عباس جهانگیریان در ایام برگزاری جشنواره در همدان خبر داد و عنوان کرد: رضا بابک، رضا فیاضی، دکتر قطب الدین صادقی، بهرام شاه محمدلو و هنگامه مفید از جمله میهمانانی هستند که در همدان حضور خواهند داشت.

مسئول کمیته تشریفات هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اظهارداشت: مهمانان خارجی جشنواره از کشورهای نروژ، فرانسه، دانمارک و هند در جشنواره حضور می یابند.

ضیایی عنوان کرد: همه میهمانان داخلی و خارجی به منظور سهولت برقراری ارتباط با یکدیگر و نزدیک بودن به محل نشست های تخصصی، در هتل باباطاهر همدان مستقر می شوند.

مسئول کمیته تشریفات جشنواره یادآور شد: در ایام برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تور گردشگری و بازدید از اماکن نفریحی و توریستی برای مهمانان جشنواره در نظر گرفته شده است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبان ماه در پایتخت تاریخ و تمدن ایران برگزار می شود.