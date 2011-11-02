  1. استانها
  2. البرز
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۲

هشتمین کرسی تلاوت قرآن در ساوجبلاغ برگزار شد

هشتمین کرسی تلاوت قرآن در ساوجبلاغ برگزار شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: هشتمین جلسه کرسی تلاوت قرآن شب گذشته، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ولی عصر (عج) شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه کرسی تلاوت قرآن شب گذشته، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ولی عصر (عج) شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ برگزار شد.
 
گفتنی است قبل از برنامه تلاوت حجت‌الاسلام محمد سلطان ابراهیم، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان و امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهر جدید هشتگرد در رابطه با نکات تفسیری آیات تلاوت شده مطالبی بیان کرد .

در این برنامه که با حضور علاقمندان به کلام وحی برگزار شد، آیات 25 لغایت 35 از سوره مبارکه انبیا توسط قاری برجسته کشوری «محسن خزائی» تلاوت شد.
کد مطلب 1450118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها