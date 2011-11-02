هشتمین کرسی تلاوت قرآن در ساوجبلاغ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه کرسی تلاوت قرآن شب گذشته، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ولی عصر (عج) شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ برگزار شد.

گفتنی است قبل از برنامه تلاوت حجت‌الاسلام محمد سلطان ابراهیم، مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان و امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر (عج) شهر جدید هشتگرد در رابطه با نکات تفسیری آیات تلاوت شده مطالبی بیان کرد .



در این برنامه که با حضور علاقمندان به کلام وحی برگزار شد، آیات 25 لغایت 35 از سوره مبارکه انبیا توسط قاری برجسته کشوری «محسن خزائی» تلاوت شد.