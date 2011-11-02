مشکلات مسکن کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی می شود

شهرام اعتصام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی برای بازدید از برخی پروژه های استان، شنبه آینده به کرمانشاه سفر می کند.

مدیر روابط عمومی راه و ترابری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این سفر یک روز به طول خواهد انجامید، ‌تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی در این دیدار یک روزه از پروژه محور اسلام آبادغرب ـ سرپل ذهاب بازدید می کند.

اعتصام با اشار به اینکه، نیکزاد در این سفر بازدیدی هم از مراحل ساخت کمربند غربی شهر کرمانشاه خواهد داشت، افزود: وزیر راه و شهرسازی برای آگاهی از وضعیت مسکن مهر و میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها از چند پروژه مسکن مهر شهر کرمانشاه بازدید به عمل خواهند آورد.

وی گفت: در ادامه این سفر، وزیر راه و شهرسازی در جلسه با حضور استاندار و مدیران حمل و نقل و مسکن استان، به بررسی مشکلات این حوزه ها خواهد پرداخت.

مدیر روابط عمومی راه و ترابری استان کرمانشاه در پایان با اشاره به نتایج مثبت این سفر برای پروژه های استان کرمانشاه، تصریح کرد:‌ در خاتمه این بازدیدها،‌ نیکزاد از باند دوم قزانچی ـ‌ کامیاران بازدید می کند.

