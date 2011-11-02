جریمه 53 واحد صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در ساوجبلاغ

ابوالقاسم پالیزگر درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تخلفات در بازرسی های اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان و در هفت ماهه نخست امسال، محرز شد.

وی گفت:گوشی های موبایل، البسه خارجی، سیگار و لوازم بهداشتی و آرایشی عمده ترین کالاهای قاچاق را در این شهرستان تشکیل می دهند.

این مسئول افزود: برای مبارزه بیشتر با پدیده قاچاق ،گشت های تلفیقی ادارات بازرگانی،تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی ازواحد های صنفی این شهرستان آغاز شده است.

پالیزگیر گفت: فتوای مراجع تقلید در زمینه قاچاق و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن درقالب چهار هزار عدد پوستر و اطلاعیه در ساوجبلاغ توزیع شده است.

وی گفت: مبارزه با پدیده منفی قاچاق،نیازمند مشارکت جدی مسئولان دستگاههای مسئول و مردم است.

پالیزگر افزود: با نخریدن این کالاها از سوی مردم و روی آوردن به کالاهای ساخت داخل ووارداتی قانونی ،عرصه برای جولان عاملان قاچاق کالا در کشور تنگ می شود.

معاون سیاسی،انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: برای صاحبان این واحد ها در مجموع 76 میلیون تومان جریمه صادر شده است.

