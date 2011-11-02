نشست روسای دانشکده های فنی و حرفه ای برگزار می شود

سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام جزئیات نخستین نشست سراسری روسای دانشکده های تابع دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: این نشست امروز و فردا 11 و 12 آبان ماه در دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار می شود.

وی با اشاره به شرکت کنندگان در این نشست، اضافه کرد: در این نشست که 120 نفر از مشاوران افتخاری دانشگاه فنی و حرفه ای نیز حضور دارند سیاستها و چارچوبهای فعالیتهای دانشگاههای فنی و حرفه ای در قالب سند جامع دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین می شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به سیاستهای توسعه کمی و کیفی دانشگاه فنی و حرفه ای، تاکید کرد: این سیاستها بر اساس اصول حاکم بر وزارت علوم و بر مبنای دو محور عمده تقویت مسائلی فرهنگی و توسعه کیفی بر اساس آمایش و با هدف کلی رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی بر تربیت تکنسین ماهر برای بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور بررسی می شود.

به گفته رضایی سیاستهای توسعه کمی و کیفی دانشگاه فنی و حرفه ای با نگاه به اصلاح هرم تحصیلی آموزش عالی کشور، تربیت تکنسین، توسعه مهارتها و اشتغالزایی در راستای منویات مقام معظم رهبری و برنامه های دولت جهت ایجاد اشتغال برای جوانان در این نشست به بحث گذاشته می شود.

وی خاطرنشان کرد: حمایت و تقویت تعاونیهای دانش بنیان و تولیدات دانشجویی از محورهای اصلی این نشست است.